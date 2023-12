È Sempre Mezzogiorno, la ricetta dei picciotti dello chef Fabio è da leccarsi i baffi: anche la Clerici li adora

È Sempre Mezzogiorno, la squisita ricetta dei picciotti dello chef Fabio. La Clerici ne va pazza.

Che la divina Antonella Clerici ami la buona tavola si sa. E ora sappiamo pure che va davvero fuori di testa per i picciotti del bravissimo chef Fabio che troviamo nel suo seguitissimo E’ Sempre Mezzogiorno. Ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, che il suo storico cooking show va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 esattamente poco prima dell’ora di pranzo.

Qui la conduttrice, che è tuttora tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, ci fa compagnia con tanti amici chef che ci danno dritte culinarie a non finire. Inoltre ci regalano, in maniera tanto tempestiva quanto generosa, ricette splendide che poi noi possiamo provare a replicare con molta umiltà nelle nostre cucine.

Una in particolare ora sta facendo parlare a lungo di se. Si tratta, come accennato poco fa, dei divini picciotti preparati con tanto amore e ingente professionalità dal mitico chef Fabio. Si tratta di un piatto decisamente molto ma molto speciale che è talmente buono che fin dal primo assaggio vi farà leccare i baffi. La Clerici poi ne va proprio pazza.

È Sempre Mezzogiorno, la ricetta dei piciotti di chef Fabio, la Clerici ne va pazza

Se volete provare a replicarla mettendovi ai fornelli, cominciatevi a segnare con molta cura gli ingredienti. Parliamo di: 150 g di farina di ceci, 300 g di acqua ed erba cipollina q. b. per quanto concerne le crespelle. Per lo speciale ripieno necessiteremo invece di: 500 g di baccalà dissalato, 250 g di patate lesse, 1 cipollotto, 2 filetti di acciuga, 1/2 bicchiere di vino bianco, foglie di verza bollite q.b., olio evo q. b, sale e pepe q.b.

Per la salsa avremo infine bisogno di: 900 ml di brodo di pesce, 100 ml di succo di limone, scorza del limone stesso appena usato, 65 g di amido di mais e 1 bustina di zafferano. Andiamo ora con il procedimento che va seguito alla lettera, magari rivendendosi la punta dell’11 dicembre 2023 dove lo chef l’ha presentata in studio da Antonella. Per prima cosa bisogna creare le crespelle.

Il procedimento passo dopo passo

Mescoliamo quindi la farina con l’acqua, quindi prima cuocerle in padella,, lasciamole riposare in frigo per un’ora e mezza. Una volta pronte mettiamole da parte e cospargiamole di erba cipollina. Nel frattempo facciamo cuocere il cipollotto dopo averlo sminuzzato con dell’olio, quindi aggiungiamo le acciughe. Intanto ridurre a pezzi grossi il baccalà dopo avergli tolto la pelle. Riponiamo anche lui in padella.

Bagniamo con del vino bianco e lasciamo evaporare a fiamma media. Grattugiamo le patate bollite a pezzettoni e aggiungiamo pure loro in pentola, mescolando con cura. Far cuocere per 15 minuti, creando una purea. Prendiamo a una ad una le crespelle, appoggiamo su di esse una foglia di verza sbollentata, togliendo il filamento bianco, mettiamoci sopra la purea, richiudiamole e riponiamole in una pirofila da forno, giù unta di olio. Creiamo la salsa, mescolando tutti gli ingredienti velocemente con una frusta e mettiamola a cuocere nel brodo di pesce fino a quando non sarà densa. Versiamola ora sulle crespelle e inforniamo in forno preriscaldato a 250° e lasciamo cuocere per 15 minuti. Infine, spegnere il forno, sfornare e impiattare.