Flavio Briatore, quanto costa mangiare a El Camineto di Cortina: praticamente ci vanno solo i vip

Il ristorante El Camineto è uno dei preferiti dei vip. Inaugurato a Cortina da Flavio Briatore, ecco quanto costa mangiare. Le persone comuni difficilmente possono recarsi

Flavio Briatore è un noto imprenditore italiano, in quanto si è presentato in varie trasmissioni televisive in qualità di opinionista. Infatti è un uomo dotato di una vasta cultura e di conseguenza è impossibile non interpellarlo quando si affrontano delle tematiche complesse.

In questi giorni si sta parlando di lui per una scelta imprenditoriale che potrebbe far felici coloro che amano i piaceri della tavola. In poche parole ha aperto un nuovo ristorante.

Lo storico locale che si trova in Cortina d’Ampezzo ora fa parte del gruppo Majestas di Flavio Briatore. Da oltre vent’anni della sua gestione si sono occupati Romeo e Orietta Melon. Adesso le redini della situazione sono state prese dall’imprenditore più famoso d’Italia.

Durante il giorno dell’inaugurazione erano presenti vari volti noti del mondo dello spettacolo e tra questi non potevano mancare Daniela Santanchè, l’imprenditrice Alberta Ferretti, l’imprenditore Andrea Dalla Valle, la politica Maria Elena Boschi, l’ex gieffino Jonathan Kashanian e tanti altri ancora erano presenti all’evento. Sono rimasti senza parole per ciò che hanno mangiato. Ma quanto costa sedersi a tavola? La risposta è immediata.

Ecco tutto quello che c’era da sapere sul ristorante di Flavio Briatore

“Cercheremo senz’altro di rispettare la tradizione a partire dal menù…Abbiamo deciso di bilanciare i piatti, tenendo conto di quelli più tradizionali puntando però su una parte molto più internazionale…Pensiamo di poter fare molto bene di poter dare qualcosa di più anche a Cortina”, ecco come ha esordito ai microfoni dell’Adnkronos.

La musica sarà dal vivo ed è di Alessandro Ristori e The Portofino’s. Per quanto riguarda il menù, è stato riferito dal Corriere del Veneto quanto costa un menù tipico del ristorante. Andiamo a scoprire la cifra richiesta per assaporare i piatti prelibati proposti.

Un prezzo del menù inaccessibile a tanti

Quando leggerete il costo di un menù del nuovo locale di Briatore resterete a bocca aperta, dal momento che non tutti possono permettersi di fare una spesa simile. Il prezzo si aggira intorno ai 200 euro con portate fisse. Una notizia che ha fatto cadere nello sconforto chi attento arriva a fine mese con lo stipendio.

Tutto sommato l’inaugurazione è stata un vero successo e lo ha confermato la Santanchè con il compagno Dimitri Kuns che hanno fatto gli onori di casa. I più curiosi possono recarsi lì per dare una propria opinione, ma con la consapevolezza che dovranno svuotare il portafoglio. Tuttavia ne vale sicuramente la pena.