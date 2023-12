Nella ristorazione Roma caput mundi: la classifica parla chiaro | Qui è dove si mangia meglio il pesce in Italia

Luciano Pignataro ha dato una lista con i 10 ristoranti migliori di pesce d’Italia. Due in particolare si trovano nel cuore della città romana

Luciano Pignataro, nato a Salerno il 2 giugno 1957, è un giornalista, scrittore e gastronomo. È laureato in Filosofia e lavora come giornalista per Il Mattino dove ha una rubrica settimanale incentrata sul vino dal 1995.

Dal 1998 al 2017 ha collaborato con la guida I ristoranti d’Italia pubblicata da L’Espresso. Fino al 2019 è rientrato anche tra i collaboratori della guida edita da Slow Food Editore ottenendo grandi consensi. Dal 2020 al 2021 è stato il direttore responsabile del settimanale Cucina al Sud e insegna presso il Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli.

Tanti sono i libri che ha pubblicato di tema culinario e di recente ha realizzato una lista con i migliori ristoranti di pesce d’Italia. Ai primi posti ci sono due ristoranti romani molto conosciuti e apprezzati.

Secondo la guida 50 Top Italy 2024-Latteria Sorrentina Award, per Luciano Pignataro le idee sono abbastanza chiare sui ristoranti di pesce più apprezzati nel nostro territorio.

Al terzo posto c’è il Ristorante Il San Lorenzo

Salendo sempre verso il podio, al quinto posto abbiamo la Terrazza Calabritto di Napoli, al quarto c’è Romolo al porto di Anzio, al terzo abbiamo il ristorante Il San Lorenzo di Roma, al secondo Il Clandestino sushi bar ad Ancona e il primo posto è stato dato al Punto nave di Monteruscello in Campania. Ai primi posti, dunque, abbiamo alcuni del territorio laziale: Il San Lorenzo e Il Romolo al Porto.

Il San Lorenzo si trova a Via dei Chiavari 4/5 Roma e offre una cucina elegante ristorante di cucina mediterranea con opere d’arte che rendono uniche le sale. Il menù è davvero unico, in quanto è possibile gustare ogni tipo di pesce. Si sono aree destinate ai privè con tavoli da 4 a 12 persone, dove la privacy è garantita. La qualità è la regola fondamentale dei cuochi.

Il Romolo al Porto si aggiudica il quarto posto

Primi di mare e pesce fritto e qualità di vini indiscutibile, ecco cosa offre il menù di questo storico ristorante affacciato sul porto di Anzio. Si trova in Via Porto Innocenziano, 19, 00 042 e ha sia tavoli all’aperto che un menù riservato ai bambini.

“Dal mare alla tavola”, questo è la filosofia dei proprietari che vogliono garantire tre buon cibo, ma allo stesso tempo sano e appagante. È possibile riservare il privè per occasioni importanti o se è richiesta la privacy. Sul sito ci sono tutte le informazioni possibili, anche le indicazioni per raggiungere la struttura. Provare per credere!

