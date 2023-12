Tortellini, la ricetta della zia di Gianni Morandi è epica: il ripieno è da veri intenditori | Provateli subito

Il simpatico Gianni Morandi torna alla ribalta con una ricetta deliziosa: i tortellini della zia Anna conquistano la rete.

L’Italia è certamente il “place to be” per gli amanti della cucina a 360 gradi, ed ognuna delle sue Regioni vanta una storica e solida tradizione enogastronomica che prende per la gola turisti e autoctoni, dai primi piatti ai dessert.

Anche l’Emilia Romagna non fa eccezione, ed è ritenuta – a ragione – la culla dei deliziosi tortellini, una pasta all’uovo tipica delle province di Modena e Bologna.

Questo piatto ha origine antichissime: le prime ricette compaiono in forma scritta intorno al secolo XIV e prevedono l’impiego di un ripieno di carne, formula che negli anni successivi si è adattata a numerose varianti.

Ad oggi sono disponibili infatti le farciture più disparate: dalla mortadella alla ricotta e spinaci, senza dimenticare il prosciutto crudo o la formula gorgonzola e noci. Serviti fumanti in una scodella di brodo, oppure conditi con burro e salvia, i tortellini rappresentano un cavallo di battaglia assoluto per le massaie italiane, e anche la zia di Gianni Morandi sa come conquistare il palato del celebre nipote. Nelle ultime ore, infatti, il cantante ha voluto condividere la ricetta dell’operosa parente con i followers: ecco come copiare il prelibato manicaretto casalingo!

La ricetta dei tortellini di zia Anna

Grembiule colorato e tanta manualità, zia Anna ha steso la pasta all’uovo fino ad ottenere una sfoglia sottile e impalpabile, e l’ha poi ritagliata in piccoli quadrati che conterranno in seguito la farcitura. Ha quindi preparato con cura il ripieno, a base di lombo di maiale, mortadella, Parmigiano Reggiano, sale e noce moscata.

L’arzilla cuoca ha poi disposto un cucchiaino di farcitura su ogni quadrato di pasta precedentemente preparato, e li ha richiusi, regalando loro la caratteristica forma ovoidale e arricciandone le estremità. “La zia Anna sta preparando qualcosa di sfizioso per me“, ha commentato Gianni Morandi, che ha documentato con cura ogni step del laborioso procedimento, pubblicando poi il filmato sul proprio account di Instagram.

L’accoglienza della rete

Gianni Morandi risulta amatissimo dal popolo dei social e ama interagire con i followers, aggiornandoli costantemente circa le sue attività quotidiane.

Anche la ricetta della zia Anna ha collezionato un boom di likes, ed un utente in particolare ha commentato: “Che bellezza e quanta sapienza in quelle mani… Gli anziani sono il nostro tesoro culturale e umano!“.