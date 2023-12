Pandoro della Coop, impossibile da credere ma lo produce un marchio famosissimo: altro che di serie b!

Natale è alle porte e non può mancare a tavola il pandoro. Quello che acquisterete alla Coop è prodotto da un maschio famosissimo. Ecco di quale si tratta

Ormai si può fare il conto alla rovescia, dato che le feste natalizie sono imminenti. Chi si diletta ai fornelli avrà la possibilità di dare sfogo alla propria arte culinaria proponendo piatti tipici della propria regione. Sicuramente è più golosi metteranno al primo posto i dolci.

In Campania, precisamente a Napoli, si possono gustare gli struffoli, i roccocò, i mostaccioli, la cassata napoletana e da non dimenticare la pastiera (in realtà è un dolce pasquale, però ultimamente è richiesto anche a Natale).

Per quanto riguarda i dolci natalizi del nord Italia si possono menzionare i tortellini dolci, il tronchetto di Natale, il nadalin, la flantze, la cubana e la bisciola. Ogni regione ha le proprie specialità che possono differenziare per gli ingredienti, ma lo scopo è sempre lo stesso: soddisfare le papille gustative di chi si siede a tavola nei giorni di festa.

Un altro dolce natalizio è senza dubbio il pandoro, un prodotto tipicamente veronese con la forma di un tronco con sezioni a stella a otto punte. Molti non sanno che se si recano alla Coop è possibile acquistarlo con un marchio specifico.

Ecco il pandoro proposto dalla Coop

Viene servito con zucchero a velo perché si vuole far venire in mente le cime innevate delle Alpi italiane durante i mesi invernali. Questo fantastico idea è stata di Domenico Melegatti che nel 1884 aveva proposto questo dolce, opera dal pittore impressionista Angelo Dall’Oca Bianca.

Se si vuole acquistare un determinato pandoro è giusto sapere quale marchio si trova tra gli scaffali: Carrefour si affida a Paluani, Lidl a Bauli, Aldi Il Vecchio Forno e Penny Market Dal Colle. Per quanto riguarda la Coop? Andiamo subito a scoprirlo.

Il panettone della Maina

Il pandoro è oggi dolce natalizio più consumato con il panettone. Le case produttrici hanno cercato di dare un tocco di originalità, dunque oggi è possibile gustare il pandoro in diverse versioni.

Quando ci si reca alla Coop è possibile mettere nel carrello della spesa il pandoro dell’azienda dolciaria Maina. Ha sede a Torino dal 1964 e produce anche panettoni, colombe pasquali e uova di Pasqua. Il prezzo è accessibile a tutti. Per esempio il pandoro da 1 kg costa intorno ai 8,33 euro. È possibile trovare pandori di questo marchio anche da Esselunga e alla Conad.