Antonella Clerici, lei sì che sa come si prepara un pranzo di Natale: tutte le ricette che cucinerà quel giorno in esclusiva

Antonella Clerici ha mostrato ai follower su Instagram come preparare un pranzo di Natale da far leccare i baffi! Ecco tutte le ricette che potrebbero essere utili per chi si diletta ai fornelli

Tutti sono concordi nel dire che Antonella Clerici sia una delle conduttrici più amate degli ultimi anni perché ha un modo di fare tale da coinvolgere tutti i telespettatori da casa, sia grandi che piccini.

Con i suoi programmi televisivi fa compagnia in determinate ore della giornata e propone sempre argomenti piacevoli che riguardano soprattutto il mondo culinario. Molti ricorderanno gli anni della conduzione de La prova del cuoco, in quanto poteva contare sulla professionalità di Anna Moroni. Poi le due hanno lasciato insieme il programma per dedicarsi ad altro.

Infatti chi segue entrambe sa bene che hanno contribuito a scrivere di mano propria dei libri di ricette. Nel frattempo Antonella Clerici è stata la volta di È sempre mezzogiorno e anche in questo caso ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto.

Di recente ha aperto lei le porte di casa sua per mostrare le prelibatezze che gusterà durante le feste imminenti. Like e commenti sono arrivati in poche ore dalla condivisione.

Ospiti a casa di Antonella Clerici

“Da più di vent’anni, tutti i giorni all’ora di pranzo, Antonella Clerici racconta gli italiani le ricette, le tradizioni e i migliori prodotti del nostro paese. Stavolta invece parliamo di lei: siamo stati ospiti a casa sua per raccontarvi i suoi ricordi dei pranzi di Natale in famiglia“, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post di Instagram condiviso sia dalla conduttrice che dalla pagina social lacucinaitaliana.

Antonella Clerici stavolta ha fatto entrare gli italiani a casa sua, cosa che lei fa quotidianamente con i suoi programmi televisivi. Sempre bellissima e con una classe indiscussa, ha spiegato come trascorrerà a tavola le feste tanto attese.

“Le ricette si ripetono, ma sono diverse di anno in anno”

“Per lacucinaitaliana oggi presento il pranzo di Natale. I profumi del Natale sono quelli legati ai ricordi…Le ricette si ripetono di anno in anno sempre uguali, ma diverse…Per me invece di dicembre è il più bello dell’anno: il freddo, le luci, le feste, la tavola, lo stare insieme”.

Ha menzionato le alici che erano il piatto forte proposto dalla madre. Pandoro e panettone non mancano ovviamente. Nel frattempo ha mostrato una tavola con prelibatezze varie e l’esplosione di colori è tale da regalare gioia sia agli occhi che al palato.