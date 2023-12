Puzza di fritto, per eliminarla di basta mettere questo nella padella: il trucchetto dei migliori chef

Puzza di fritto, addio! Come eliminarla in maniera super efficace. Metti questo in pentola.

Ora che il mese di Dicembre è arrivato e con lui le varie festività natalizie, di certo trascorreremo più tempo in cucina e ai fornelli con il preciso obiettivo di preparare qualcosa di buono per noi e i nostri cari. Anzi, cercheremo proprio di prenderli per la gola. E così magari prepareremo con tale obiettivo anche tanti bei fritti.

A Sud poi vanno fortissimo. Fatto sta che se li prepariamo nella maniera tradizionale, quindi senza l’ausilio di una friggitrice ad aria che va fortissimo, dobbiamo prepararci a farci invadere la cucina e. in certi casi, persino la casa in toto dalla puzza di fritto che non è di certo piacevole. Inoltre è pure assai odiosa da mandare via.

Il primo consiglio è quello, ancora prima di iniziare a friggere, chiudere la porta della cucina e di tutte le altre stanze. In questa maniera l’odore non andrà troppo in giro. Il secondo consiste in quello di arieggiare e di non lasciare cappotti e altri indumenti nelle vicinanze. Altrimenti si impregneranno della puzza di fritto.

Puzza di fritto, per eliminarla metti questo nella pentola

Inoltre noi stessi cerchiamo di proteggersi da esso. Come? Copriamoci i capelli con la classica cuffietta che usiamo talvolta quando facciamo la doccia. E poi non indossiamo vestiti che poi dovremmo mantenere anche quando arriveranno gli ospiti. Difatti sarebbe d’uopo, dopo aver fritto, lavarsi con cura e cambiarsi.

Per poi cercare, in maniera alquanto goffa per la verità, di nascondere la puzza, non spruzziamo un profumo o un deodorante per ambienti. Difatti ciò potrebbe pure peggiorare la situazione, creando un odore ancora più nauseabondo e pungente. Dunque, che fare? Come cacciarlo via? Basta solo mettere questo nella pentola.

Cannella e scorza d’arancia, le nostre grandi alleate

In poche parole in essa, ma basta per la verità anche un semplice pentolino, dopo averla messa sul fuoco con dell’acqua, bisognerà aggiungere una scorza d’arancia con una manciata di cannella in polvere. In questa maniera non solo si eliminerà in men che non si dica e in maniera efficace la puzza ma la nostra cucina sarà pure invasa da un delizioso profumo.

Ed è tra l’altro il top da percepire in questi giorni visto che questi sapori e squisiti aromi sono spesso accostati, dal momento che insieme stanno divinamente, per la creazione di speciali dolci casarecci come anche dei fantastici biscotti. Inoltre anche molti infusi e svariate tisane che possiamo trovare in commercio li utilizzano alla grande per un effetto super rilassante.