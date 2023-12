Pollo e patate, questa è la miglior ricetta che abbia mai preparato: c’è un ingrediente che lega tutto alla perfezione

Se dovete preparare il pollo con le patate, non potete assolutamente perdere questa ricetta con un ingrediente che fa davvero la differenza. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Capita spesso che durante la giornata l’agenda sia così colma di impegni che è impossibile mettersi ai fornelli per preparare dei piatti elaborati. A breve arriveranno le feste natalizie, di conseguenza gli amanti del buon cibo potranno dare sfogo alla loro arte culinaria.

Nella capitale italiana, per esempio, non mancheranno il coniglio alla cacciatora, il fritto misto e le puntarelle. Nella regione della Campania nel menù rientreranno sicuramente gli spaghetti con le vongole, pasta al forno, baccalà fritto, l’insalata russa, l’insalata di rinforzo e gli struffoli.

Insomma…c’è tanto su cui poter fare affidamento. Tuttavia la routine giornaliera sarà ulteriormente frenetica prima dell’arrivo del 24 dicembre. Ragion per cui chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può contare su piatti semplici e allo stesso tempo apprezzati.

Uno di questi è quello del pollo con le patate. Le ricette che circolano sul web menzionano un ingrediente che può davvero fare la differenza. Come se non bastasse era quello su cui un tavolo le nostre nonne.

Una ricetta davvero semplice con un ingrediente inaspettato

Sul web ci sono tanti siti che propongono ricette con piccoli varianti, ma pur sempre costose e facili da preparare. Sono alla portata di tutti, anche per coloro che si dilettano poco ai fornelli per vari motivi. Eccone una da provare assolutamente.

È un secondo piatto facilissimo da preparare che soddisfa ogni palato, soprattutto quello dei bambini. Gli ingredienti e la preparazione sono i seguenti.

L’ingrediente che fa la differenza è alla portata di tutti

Per la ricetta occorrono un pollo intero a pezzi cosciotti di pollo, mezza cipolla, 500 g di patate, 10 ml aceto di vino bianco e quantità a piacere di pepe, sale, rosmarino e salvia. A seguire i passaggi per la preparazione: tagliare le patate a spicchi e lavarle proprio come i pezzi del pollo. La cipolla deve essere tagliata a pezzetti e in una teglia dove vengono messe con le patate, aceto, olio, sale e pepe. Dopo aver aromatizzato per bene, mettere i pezzetti di pollo e cuocere a 180° per 45 minuti. Tuttavia ci vuole più di un’ora per ottenere l’effetto del dorato e croccante.

L’ingrediente che dà un tocco di perfezione è senza dubbio l’aceto di vino, quello su cui puntavano le nostre nonne. L’aceto di vino rende il pollo ancora più saporito e gustoso e non si sente per niente.