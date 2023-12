Pranzo dell’8 Dicembre: se sei un vero romano devi preparare questo menu | Il palato ti ringrazierà

L’8 dicembre è alle porte e chi vuole mettersi ai fornelli deve assolutamente far rientrare nel menù queste pietanze. Roba da leccarsi i baffi

La cucina romana è fondata su ingredienti derivanti dal mondo rurale e contadino. Infatti si punta sulla semplicità e allo stesso tempo sulla qualità. Dall’olio al vino, dalle verdure ai maiali e ovini, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Fin dall’antica Roma si prendevano in considerazione legumi e cereali e solo con il tempo l’alimentazione si è ampliata ancor di più.

Si fa largo uso di spezie, condimenti e salse. Nella lista abbiamo la menta romana, il lauro, la maggiorana, il rosmarino, la salvia e il peperoncino. Le giuste dosi rendono un piatto davvero gustoso.

Per quanto riguarda i piatti tipici abbiamo i seguenti: spaghetti alla carbonara, pasta alla gricia con guanciale, bucatini all’amatriciana, trippa alla romana, l’abbacchio alla romana e la pizza bianca.

È ben risaputo che Roma attira le persone provenienti da ogni angolo del pianeta per il suo immenso patrimonio culturale e artistico. Tuttavia anche coloro che amano i piaceri della tavola sanno che non ne resteranno delusi. A breve si festeggerà il giorno dell’Immacolata e, se l’intento è stupide degli ospiti, nel menù non possono mancare queste prelibatezze.

Primo piatto proposto: il fritto misto alla romana

Il primo piatto da tenere in considerazione è il fritto misto alla romana. Nella capitale non può mancare questo piatto che fa parte di una tradizione molto antica. Si compone di verdure di stagione, cervello fritto alla romana, animelle di agnello e schienale di vitello. I pezzi si passano nella pastella romana che si prepara con un’acqua frizzante della zona o in alternativa con la birra.

Sul web ci sono tanti siti che propongono delle ricette con piccoli varianti, ma pur sempre gustose e semplici da preparare. Ci sono anche il coniglio alla cacciatora e le puntarelle.

Un secondo piatto e un contorno d’eccezione

Per quanto riguarda il coniglio alla cacciatora non è altro che un secondo piatto di carne insaporito con pomodoro e olive. Nel sito di Giallo Zafferano c’è una ricetta semplice, ma garantisce un ottimo risultato. Si propone anche il coniglio al forno, alla ligure, all’ischitana e l’arrotolato.

Infine ci sono le puntarelle. Così è nota la cicoria asparago nel territorio locale. Ha le sue origini sia nel Lazio che in Veneto e fa parte anche della cucina campana. Sempre sul sito menzionato prima, c’è una ricetta che richiede 40 minuti di preparazione. Al lettore è consigliato di provarla come contorno per il baccalà fritto alla romana in pastella durante le feste. Non resta altro da fare che metterci all’opera ai fornelli.