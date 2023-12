Porchetta fatta in casa: se pensi sia difficile da realizzare ti sbagli di grosso | La ricetta semplice e super sfiziosa

Porchetta fatta in casa, una vera delizia. No, non andrai più in giro a comperarla. La ricetta top.

A Roma, inutile negarlo, la porchetta va davvero molto forte. In ogni caso in occasione di sagre e fiere anche in altre città e zone d’Italia si mangia molto volentieri, racchiusa in un croccante panino. In questa maniera diventa un’assai sfizioso street food. Solitamente quando vogliamo portarla in tavola andiamo ad acquistarla bella che pronta.

Difatti non vogliamo fare brutte figure soprattutto nelle occasioni importanti. E ora che dicembre è bello che è arrivato così come le festività, di certo avremo modo di invitare a pranzo e/o a cena nelle nostre case svariati ospiti, compresi quei parenti e amici che per la lontananza geografica o impegni lavorativi troppo pressanti non riusciamo a vedere e a frequentare con assiduità.

Ergo, dobbiamo necessariamente fare un figurone. E poi, a dirla tutta, anche noi stessi vogliamo farci prendere per la gola. Fatto sta che nel caso specifico della porchetta, potremmo benissimo provare a farla noi a casa. No, non è così difficile. E con la ricetta che vi daremo noi riceverete dai vostri commensali tantissimi complimenti. Siete pronti a prendere nota?

Porchetta, la ricetta top per farla a casa, i primi passi

Partiamo con la lista, per la verità assai breve, degli ingredienti che sono: pancetta fresca con cotenna, 1 arista di maiale e aromi vari come il rosmarino, l’aglio e la salvia. Infine, sale e pepe. Cominciamo con il lavorare la pancetta, aprendola sul piano di lavoro e formando un rettangolo.

Mettiamo in una ciotola l’aglio sbucciato e tritato, gli aghi del rosmarino, le foglie di salvia tritate e un po’ di sale e pepe, quindi versiamolo “il tutto” all’interno della pancetta, dove non è presente la cotenna. Massaggiamo delicatamente e adagiamo su di essa l’artista di maiale. Arrotoliamo poi la pancetta attorno ad essa chiudendo con uno spago da cucina.

L’importante fase della cottura

Incidiamo ora con un coltello la cotenna di maiale, Avvolgiamo con della carta d’ alluminio la pancetta per metterla in forno dopo averla lasciata in frigo per una giornata e un’ora in freezer. Fare cuocere su una teglia con un bicchiere di vino e uno di acqua, dei rametti di rosmarino fresco e spicchi di aglio interi.

A discrezione aggiungere anche della noce moscata grattugiata. Informare in modalità statica a 220° e cuocere per un’ora. Trascorso il tempo, sfornare la porchetta, rimuovere la carta alluminio e infornare di nuovo e proseguire la cottura per 2 ore e mezza a 200° in modalità ventilata. Infine, spegnere il forno, sfornare, lasciare riposare la porchetta per 10 minuti, quindi tagliare a fette e servire.