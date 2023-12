L’olio, non serve andare nel Sud Italia per acquistarlo: uno dei più buoni si trova a pochi km da Roma

L’olio, non serve scendere per forza nel Meridione per accaparrarsi il più buono. Lo puoi trovare a pochi km da Roma.

Di certo, fra i tanti condimenti che non possono e non devono mancare nelle nostre cucine, c’è l’olio. Indubbiamente ne esistono di moltissimi tipi e ognuno può avere le sue preferenze a seconda del piatto che vuole condirci. Tuttavia lo sfruttiamo anche per condire le varie pietanze che vogliamo cucinare che saranno assai numerose nelle prossime giornate e/o serate di festa.

Le festività natalizie sono difatti alle porte e pertanto trascorreremo più tempo ai fornelli per prendere per la gola i nostri cari e i nostri amici. Però, per dare un tocco in più alle nostre ricette, dovremo utilizzare molti ingredienti, fra cui un olio di qualità. Infatti se questo è scadente non dobbiamo lamentarci poi di portare in tavola pietanze non particolarmente esaltanti.

Inoltre se è valido, il nostro organismo ci ringrazierà. Uno dei primi segnali per capire se lo è, è che non può costare pochissimo. Non per nulla ciò che vale costa qualcosina di più rispetto a ciò che è scadente. In ogni caso questa regola non è sempre valida o da prendere alla lettera e al 100%. Infatti a giustificare prezzi elevati è anche il marchio del prodotto, oltre che la tanta pubblicità, che oggi impera pure sui Social.

Olio, per acquistarne uno buonissimo non devi per forza andare a Sud

Inoltre è opportuno che l’olio non sia in bottiglie di plastica ma di vetro, che lo conservano meglio. Di certo quello più salutare in linea di massima è quello extravergine d’oliva che in tanti usano pure per cucinare o friggere, come fa Benedetta Rossi quando prepara le sue patate squisite in padella.

E poi è davvero unico, ovviamente se di qualità, anche su delle semplici bruschette di pane, da gustare tra una pietanza e l’altra durante una cena o comunque un pasto veloce. Tuttavia se volete acquistare un olio divino non dovrete andare necessariamente al Sud Italia. Difatti uno dei più buoni in assoluto si trova a pochissimi km da Roma. Ecco di quale si tratta.

Quello di Tivoli è una vera eccellenza

Parliamo di quello di Tivoli, che è anche detto olio tiburtino. Possiede incredibili qualità che lo rendono unico nel suo genere. Per prima cosa notiamo un bel colore giallo oro super intenso, che costituisce anche una gioia per gli occhi e che ci ricorda in qualche maniera i fasti della Roma Imperiale.

Inoltre dal punto di vista del gusto, che è in effetti quel che ci sta maggiormente a cuore, possiamo sottolineare un sapore deliziosamente fruttato, arricchito però da una punta piccante e leggermente amara. Per ottenere questo speciale olio si utilizzano molte quantità di olive, tra cui la rosciola. Impossibile, insomma, non rimanere incantati dalla squisitezza dell’olio di Tivoli una volta assaggiato.