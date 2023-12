Panettone classico, se volete fare bella figura dovete acquistarli qui: la classica delle pasticcerie romane

Panettone classico, dove acquistarlo a Roma se volete fare un figurone. I luoghi top.

Natale e tutte le varie festività sono praticamente alle porte. Già da giorni e giorni i locai e i negozi, nonché le varie vetrine, sono un autentico tripudio di luci e lucette. E ora anche le strade sono addobbate a festa. Gli alberi, sovente pure di grandi dimensioni, stanno per essere accesi e si respira nell’aria la magia del grande giorno.

Insomma, la voglia di festeggiare e di condividere con gli altri, soprattutto con le persone che amiamo, momenti unici e speciali è davvero tanta e cresce ogni giorno sempre di più. E ovviamente sarà meraviglioso in tale direzione dividere la tavola, bella imbandita, nella quale non mancherà di certo uno squisito panettone.

Indubbiamente è lui il re indiscusso delle feste natalizie a livello di dolci anche se in tantissimi, soprattutto i bambini per la verità, preferiscono il cugino pandoro. Tornando al panettone, esiste sia quello classico sia quello non dotato di canditi. E poi da tempo lo troviamo farcito con tante gustose creme. Fatto sta che pare, sondaggi alla mano, che pure in questo caso il classico trionfi su tutto.

Panettone classico, dove acquistarlo a Roma per fare un figurone

Ovviamente ne troviamo a iosa in vendita in tutti i supermercati, disponibili in mille fogge anche per quanto concerne la confezione. In ogni caso quello più buono rimane sempre e comunque quello squisitamente artigianale che è anche molto apprezzato come regalo. Non per nulla tantissime realtà ne ordinano a gogo per omaggiare i propri dipendenti o maggiori clienti.

E noi se vogliamo fare un figurone con parenti e amici quando li invitiamo a pranzo o a cena a casa nostra o se nell’andare ospiti nelle loro dimore vogliamo farlo, dobbiamo necessariamente puntare su un panettone artigianale di ottima qualità. Sapete dove potete acquistarlo a Roma? Ecco le migliori pasticcerie in assoluto in tale direzione.

Le migliori pasticcerie nella Capitale che lo producono

Lo possiamo acquistare alla storica Forneria Roscioli, così come nella Caffetteria o nella loro Salumeria dove ci viene proposto anche in formato speciale. Casa Manfredi poi ci propone non solo un fantastico panettone classico ma anche alcune sue accattivanti varianti. Il laboratorio di Walter Musco a Tor Marancia ha puntato sia sulla tradizione che sull’innovazione.

Spostandoci a Cinecittà, troviamo la Pasticceria Novelli dove va davvero fortissimo anche il panettone al cioccolato fondente. Al Fata Morgana, che è una pasticceria con più locali a Roma, è possibile pure gustarlo con del gelato. Infine, in zona Palestrina vale la pena fare un bel salto alla Pasticceria Pennisi.