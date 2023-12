Cavolo rosso stufato, contorno perfetto da preparare in 5 minuti: poche calorie e super gustoso

Ci sono tante ricette sul cavolo rosso semplici e veloci da prendere in considerazione. In realtà non tutti sanno che ha delle proprietà salutari per il nostro organismo. Non crederete mai a ciò che leggerete

Il cavolo rosso è un ortaggio ricco di antiossidanti, sostanze nutrienti, minerali e vitamine. È molto presente nella nostra alimentazione, soprattutto come contorno. Una sua caratteristica è il colore violaceo per via delle sostanze idrosolubili chiamate antocianine. Lo si può mangiare crudo o poco sbollentato.

Il cavolo rosso previene l’invecchiamento precoce della pelle, rafforza il sistema immunitario e migliora la salute del cuore. Contiene acido folico, calcio, magnesio, ferro, potassio e le vitamine C, A, E e K. La vitamina A aiuta a dare il benessere agli occhi ostacolando la formazione della cataratta. La presenza di minerali (calcio, magnesio, manganese) lo rendono un buon difensore delle ossa dall’osteoporosi e dall’artrite.

Inoltre aiuta anche a contrastare le ulcere con la quantità di un amminoacido chiamato glutammina. Per questo motivo è salutare inserirlo nella propria alimentazione.

Non a caso ci sono tantissime ricette sul web talmente gustose da far leccare i baffi a chi non resiste ai piaceri della tavola. Il cavolo rosso stufato può essere preso in considerazione per fare bella figura spendendo solo pochi minuti.

Tante ricette con il cavolo rosso sul web

Navigando sul web è possibile trovare di tutto: cavolo rosso marmellata, cavolo rosso all’aceto balsamico, cavolo rosso al forno e in padella, cavolo rosso al vino, vellutata di cavolo rosso, cavolo rosso sottaceto e tante altre ricette.

Ottimo per il sapore dolce, più delicato rispetto al cavolo cappuccio e al cavolo riccio. Per questo motivo soddisfa il palato di grandi e piccini. Proprio per questo non si può perdere questa ricetta.

Ingredienti e preparazione del piatto

Secondo la pagina web Giallo Zafferano è possibile preparare il cavolo rosso stufato in solo 10 minuti. Gli ingredienti sono i seguenti: 300 g di cavolo rosso, uno spicchio d’aglio, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di aceto balsamico, 2 cucchiai di acqua e un pizzico di sale.

Ecco la preparazione facile e immediata: in primis affettare il cavolo rosso per poi lavarlo con cura. In una padella lasciare scaldare l’olio con lo spicchio d’aglio e aggiungere man mano il cavolo rosso affettato. Poi aggiungere acqua e lasciare a fuoco basso cuocere per 10 minuti. Mettere il sale a piacere e, una volta raggiunta la cottura prestabilita, occorre aggiungere l’aceto balsamico.