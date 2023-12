Gabriele Bonci, qual è il suo segreto per l’impasto della pizza: così ti verrà squisita e soffice

Gabriele Bonci, il suo segreto per avere una pizza ottima e bella soffice. Sta tutto nell’impasto.

Gabriele Bonci non è solo un immenso professionista, con alla spalle tanta gavetta, ma anche un personaggio televisivo e mediatico a tuttotondo, molto amato dagli italiani di ogni età. Romano doc, con il suo Pizza Hero- La Sfida dei Forni ci fa divertire e nel contempo scoprire i luoghi più interessanti in tutta Italiana per gustarsi una buona pizza.

Non per nulla lei piace davvero a tutti e mette d’accordo a tavola sia i grandi sia i piccini. Tagliata a tocchetti è fantastica servita per un accattivante aperitivo mentre una sua fetta è il top per merenda. Intera lo è per pranzo o per cena. Di certo le sue farce sono numerose e molte sono pure gourmet.

Lo stesso si può dire degli impasti. Fatto sta che oltre che acquistarla bella che pronta dal fornaio o andare a prenderla da asporto per gustarcela nella tranquillità delle nostre case ora addobbate a festa, possiamo prepararcela noi con pochi ingredienti nelle nostre cucine. E lo possiamo fare mettendo, ed è proprio il caso di dirlo, ” le mani in pasta”.

Gabriele Bonci, il segreto per una pizza squisita e soffice

Ciò tra l’altro può essere pure molto divertente se lo facciamo magari in compagnia dei nostri bimbi che lo possono vedere anche come uno spassoso e nuovo gioco. Inoltre in tale maniera risparmieremo parecchi soldini dal momento che per preparare una pizza bastano davvero pochi ingredienti che sono pure decisamente economici.

In ogni caso prima di accingerci a prepararla, bisogna conoscere un importante segreto che ora ci ha svelato il mitico Bonci. Riguarda il suo impasto che non è di certo un aspetto di poco conto. Soltanto così potremo poi ottenere non solo una pizza degna di nota ma pure bella soffice. Siete pronti a scoprirlo?

L’impasto top per un risultato stupefacente

In poche parole bisognerebbe farlo lievitare per ben 24 ore. L‘ x-factor assoluto dell’impasto è idratazione dell”80% e la presenza di pochi grammi lievito. Questo comporta l’ottenimento di un impasto di certo molliccio e alquanto appiccicoso ma, nel contempo, pure ad ottenere una pizza a dir poco squisita e super morbida.

Inoltre apparirà leggera e facilmente digeribile anche chi ha problemi digestivi. Di tutto questo e di molto altro ancora Bonci ci parla nei suoi volumi di cucina, compreso l’ultimo da poco uscito. Parliamo di Madre Pizza, pubblicato da DeAgostini. Inoltre lo vediamo impegnatissimo anche con Academia Tv dove è apparso in molti video.