C’è la fila per prendere il caffè qui: per definirti un vero romano devi averlo bevuto almeno una volta | Miscela perfetta

Nella capitale italiana è possibile assaporare uno dei cassetti più buoni in assoluto. Provare per credere! Non potrete più farne a meno

L’origine del caffè risale al periodo del Medioevo, ma non è da escludere che la sua diffusione sia avvenuta ancor prima. Si dice che i primi a farne uso furono gli etiopi dell’Hadar, dato che la pianta cresceva nel loro territorio spontaneamente. Tuttavia non è certo se sia germogliata altrove in un momento storico precedente.

Altri sostengono che sia stato largamente consumato dagli islamici per pratiche religiose. Gli effetti erano tali da dare energia a chi lo beveva e per questo ne fu vietato l’uso in un primo momento. Poi non ci furono più vincoli sul consumo a partire dal 1880.

Nel nostro Paese Napoli è nota come la città del caffè. Secondo la leggenda nel 1614 il compositore Pietro Della Valle aveva ricevuto una lettera dalla Terra Santa da un amico che parlava di questa bevanda. Poi altri intellettuali avvalorano la tesi dell’utilizzo della pianta per scopi medici nella scuola di Salerno già nel XIV secolo.

Molto famosa è la pratica del caffè sospeso, ovvero pagarlo in anticipo per il prossimo cliente che non si conosce. Infatti lo scrittore Luciano De Crescenzo ha elogiato il buon cuore dei napoletani. Ma chi non ha tempo di fare un salto nella città partenopea dove può gustare del buon caffè a Roma? Ecco la risposta.

Dove gustare del buon caffè nella capitale italiana

A Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Essendo una città immensa, in base al luogo in cui ci si trova c’è la scelta del bar.

In cima alla lista c’è il Gran Caffè in via Vittorio Veneto e a seguire La Casa del caffè Tazza d’oro nei pressi del Pantheon. Quest’ultimo bar è il rivale di un altro situato in Piazza Sant’Eustachio. In tanti ritengono che questo batte tutti in assoluto.

Sant’Eustachio Il Caffè, il connubio tra gusto e tradizione

Dal 1938 Sant’Eustachio Il Caffè propone un buon caffè e il merito è sicuramente dell’amore per la tradizione che da anni soddisfa le papille gustative dei fedeli clienti. Si fa ricorso al caffè arabica, proveniente da diverse aree geografiche, talmente buono e ricercato che è obbligatorio fare una sosta se si è di passaggio.

Chi conosce bene i prodotti del Sant’Eustachio Il Caffè sa perfettamente che non ne resterà mai deluso perché la qualità è la cosa fondamentale, nonché la carta vincente. Provare per credere! Gli amanti di questa bevanda non ne faranno più a meno.