Disastro in TV, Terra Amara cancellato: l’annuncio è definitivo | Dopo questa data nessuno potrà più vederlo

Terra Amara ha avuto una notizia tremenda per tutti i fan e il cast: è trapelata la data oltre cui non sarà più disponibile per sempre.

Terra Amara è una soap opera turca importata in Italia, dove è stata accolta con enorme consesso. Il successo di Terra Amara ha inoltre giovato ai numeri della rete che lo ospita, ossia Mediaset. Infatti, la serie viene trasmessa su Canale 5, in prima serata.

Ciononostante, il format è destinato a non continuare. In molti si sono chiesti il motivo di tutto questo, dal momento che la serie ha ottenuto sempre un certo margine di successo rispetto ad altri esperimenti anche italiani. Tra le tante ipotesi, è emersa una in particolare: che sia il frutto di una strategia di mercato di Berlusconi?

Al momento, non è lecito sapere. Ciò che però è noto è che Terra Amara abbia lanciato in Italia diversi personaggi, ora impegnati con le riprese di altri prodotti, stavolta made in Italy. Non è una pratica inusuale, considerando che accade spesso all’inverso, come nel caso di Alessandro Borghi.

Questo attore ha raggiunto una fama internazionale grazie alla partecipazione di una serie tv trasmessa su Sky, I Diavoli. Al suo fianco, ha recitato il già noto Patrick Dempsey, famoso per il suo ruolo di chirurgo all’interno della serie tv Grey’s Anatomy.

Terra Amara, l’epopea drammatica

L’idea di base della soap opera in questione ricalca un leitmotiv consolidato nel mondo dell’intrattenimento popolare, quello della genealogia familiare. In un certo senso, pur essendo un prodotto turco, è possibile risentire echi veristi di Giovanni Verga, ma anche uno sprazzo del romanzo della Spagna ottocentensca di Galdòs.

La storia è ambientata a Istanbul, negli anni ’70. Quella che appare la prima protagonista, Zuleyla, prova un amore tormentato per Yilmaz, umile meccanico. I due intendono sposarsi, ma il tutto viene rovinato dall’intervento di un agente esterno che li condurrà a una fuga.

La data di scadenza della soap

La soap opera turca è stata un successo in Italia. In totale, si contano ben 4 stagioni. In Italia, sono stati trasmessi ben 658 episodi della durata di 45 o 50 minuti l’uno, mentre in Turchia il numero delle puntate è nettamente inferiore, aggirandosi attorno al 151. Tuttavia, la durata di ciascuna è di oltre due ore e mezza.

Ciononostante, la soap verrà cancellata o, più correttamente, si concluderà. Il motivo ha radici non di mercato, bensì di storytelling: Terra Amara ha raccontato tutto ciò che doveva. La data dell’ultima puntata in assoluto è venerdì 31 maggio 2024.