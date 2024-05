Calabrone asiatico, attento all’invasione: in 5 minuti crei una trappola che ti salva l’estate | Ti costa meno di un euro

Stop alla grande invasione del calabrone asiatico con questa trappola low cost. Ne rimarrai estasiato.

E ci risiamo. Con l’arrivo della bella stagione, più volte agognata dopo un lungo inverno, la natura fiorisce di nuovo. E con ciò rieccoli i cari insetti pronti ad affollare letteralmente le nostre dimore sia all’interno che all’esterno. Il punto è che una volta che decidono di farci compagnia poi difficilmente tendono a volersene andare.

Inoltre come ne arrivano alcuni ecco che ne giungono altri. E così inizia una vera e propria invasione. E tutto ciò non è assolutamente il massimo per la nostra salute sia fisica che psicologica. Il primo consiglio che vi sentiamo di darvi è quello di tenere sempre in ordine, ben pulita e igienizzata la vostra casa.

In secundis non lasciate mai avanzi di cibo e di bevande a lungo sul tavolo e raccogliete sempre le briciole da terra. Occhio anche a lasciare le bottiglie di bibite zuccherine aperte. Esse sono infatti un autentico invito a nozze per gli insetti, calabroni asiatici compresi. E se questi iniziano a stare da voi fin da ora poi potrebbero concretamente rovinarvi tutta l’estate con la loro massiccia presenza.

Stop ai calabroni asiatici in casa tua con un super economico escamotage

Questo insetto è una vespa molto grande e solitamente risiede nelle zone asiatiche ma, ora come ora, è migrato pure nel nostro Paese. Ci punge soprattutto quando è nervoso o se tendiamo a scacciarlo con le mani. Se non siamo soggetti allergici, a parte qualche rossore e piccolo dolore, che passano piuttosto velocemente, non subiamo grandi danni.

In ogni caso è sempre meglio evitare che si avvicini a noi e ci punga. Certo, per poterlo fare possiamo affidarci all’utilizzo di prodotti chimici mirati che troviamo in vendita anche al supermercato, ma se abbiamo in casa animali domestici come cani e gatti puntiamo a qualcosa di più naturale e ancora più economico. Vi costa meno di 1 euro.

Ti basta una bottiglia di plastica e poco più

In sostanza dovete prendere una bottiglia di plastica. Tagliatela a metà. Nella parte bassa inserite il contenuto di una lattina, anche di scarsa qualità, di birra chiara. Quest’ultima non costituisce una forma di accattivante attrattiva per le api che dovete comunque tenere a bada.

A questo punto non vi resta che inserire sopra l’altra metà della bottiglia, quella che tanto per intendere contiene il beccuccio. In tale maniera i calabroni, attratti dal profumo e sapore zuccherino, entreranno nella trappola. E molti altri non saranno interessati ad avvicinarsi alla vostra dimora dopo che i loro compagni non hanno fatto più ritorno.