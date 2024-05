Casa fresca senza condizionatore, il meteo non lascia scampo: abbassa le temperature senza spendere un euro

Condizionatore, quanto mi costi! Puoi avere una casa fresca anche senza di lui. Ecco come.

In inverno e in autunno con il preciso obiettivo di starcene al caldo teniamo acceso a gogo e ad alte temperature il nostro impianto di riscaldamento. Lo stesso possiamo dire di stufe, stufette e compagnia bella. E anche nelle ultime settimane, visto un repentino abbassamento di temperature, siamo corsi ai ripari riaccendendo tutto quanto.

Altri giorni però il caldo si è fatto sentire e abbiamo iniziato a sudare e nemmeno poco. E così abbiamo decido di andare ad azionare il nostro caro condizionatore. Eh sì, è proprio il caso di definirlo in questa maniera dal momento che ci costa un botto se lo teniamo acceso parecchie ore al giorno.

Pensate che al mese potrebbe portarci a spendere, udite udite, quasi 100 euro in più in bolletta, qualora avessimo l’idea di tenerlo acceso giorno e notte, esagerando pure con le temperature. Fatto sta che se vogliamo avere una casa fresca anche quando l’umidità si farà sentire bella forte e i gradi si alzeranno di parecchio possiamo non sempre chiedere aiuto a lui.

Condizionatore, quanto mi costi! No, la sua alternativa non è il ventilatore

Per prima cosa non accendiamolo mai senza prima aver provveduto alla sua pulizia sia per quanto concerne la parte esterna che interna. Anzi, un controllino da parte di un esperto sarebbe pure vivamente consigliato per la nostra salute. Ricordiamoci infatti che lui può accumulare all’interno soprattutto dei suoi filtri molto sporco, nonché tanta polvere.

E dentro di essa ecco che arrivano gli acari. Lo stesso possiamo dire per quanto concerne i ventilatori. Dunque puliamo molto bene anche loro prima di azionarli. In ogni caso anche loro consumano parecchio anche se non come il condizionatore. Ergo, se non vogliamo cedere nemmeno al loro fascino, come possiamo risolvere in maniera vincente la questione che tanto ci sta a cuore?

Gli escamotage per stare al fresco a costo zero

In primis arieggiamo la nostra dimora con una certa frequenza, aprendo le finestre nelle ore meno calde del giorno. Teniamo abbassate le tapparelle quando l’afa si fa sentire più forte ed evitiamo di utilizzare tendaggi troppo scuri e pesanti che assorbono il calore, facendo così diventare le nostre stanze dei veri forni.

Laviamo spesso il pavimento. In questa maniera l’ambiente si manterrà più fresco. Evitiamo di usare di continuo il forno principale per cuocere i nostri cibi. Difatti esso tende a riscaldare molto la cucina. E infine cerchiamo di proteggere dal sole i nostri balconi mettendo delle tende apposite. Grazie all’ombra la nostra casa rimarrà più fresca a lungo.