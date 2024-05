Ricetta gnocchi di patate light, con il trucco di mia nonna li mangerai tutti i giorni | Mantieni la linea per tutta l’estate

Gnocchi leggeri, gustosi e buonissimi. Fantastici per tutti. La ricetta top.

Ora che l’estate è praticamente alle porte si ha tanta voglia di sentirsi leggeri, di camminare in riva al mare o al lago e di trascorrere più tempo all’aperto. I vestiti diventano più corti e il nostro corpo è maggiormente esposto. Ed è per questo motivo, se non ci sentiamo al massimo per quanto concerne la nostra forma fisica, che tendiamo ad andare in tilt.

Per cercare di vivere meglio la situazione cerchiamo di tenerci maggiormente idratati, di fare più movimento e di seguire con più ardore una dieta, intesa però come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. E ciò non significa affatto mettersi a stecchetto o fare la fama. Mangiare bene e leggero si può. E lo potrete fare mettendo in tavola anche questi fantastici gnocchi.

Cominciamo con il sottolineare, per dovere assoluto di cronaca, che sono composti da patate. Dunque puntiamo indubbiamente sul classico. Per preparali nella nostra cucina, anche se non siamo dei grandi chef, ci serviranno pochi minuti e solo un pizzico di attenzione. Cominciamo con il darvi la lista degli ingredienti per metterne in tavola per 2 persone. Siete pronti a prendere nota?

Ricetta di gnocchi di patate light, facile ed economica

Partiamo da 500 g di di patate, per procedere poi con 150 g di farina O, 5 g di sale, 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva e, infine, salvia e farina di semola di grano duro q.b. Adesso andiamo con il procedimento che, ribadiamo, è davvero molto easy. Si comincia con il lavare bene le patate, quindi porle in una pentola con dell’acqua fredda e portare a bollore.

Trascorsa circa mezzora da quando hanno raggiunto tale stato, procedere a scolare le patate, quindi ridurle a purea con l’ausilio di uno schiacciapatate. Lasciarle ora intepidire. Nel frattempo, a parte, lavorare la farina su una spianatoia. Creare la fontana e aggiungerci la purea di patate e il sale.

Il procedimento e il tocco finale

Impastare bene il tutto fino all’ottenimento di un impasto assai omogeneo. Spolverizzare il piano con la farina di semola, staccare di volta in volta un pezzo di impasto con il quale creare dei bastoncini e dividerli poi a tocchetti. Riporli su un bel tagliere. A parte mettere una pentola dai bordi alti contenente acqua salata sul fuoco.

Come avrà raggiunto lo stato di bollore metterci a cuocere gli gnocchi. Una volta che verranno a galla saranno pronti. A questo punto non resta che spegne il fuoco, prelevarli con una schiumarola e impiattarli. Condirli con un filo d’olio extravergine d’oliva e con delle foglioline di salvia. Servire immediatamente in tavola.