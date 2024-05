Ermal Meta, concerti a rischio per la sua malattia: il racconto è straziante | Nessuno l’ha mai visto così

Ermal Meta e una carriera piena di successi musicali

Ermal Meta è un cantautore e musicista italiano di origini albanesi, nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania. La sua carriera musicale è basata sulla capacità dell’artista di mostrare una profonda sensibilità e dalla sua abilità innata di trasmettere emozioni attraverso le canzoni.

Meta ha iniziato la sua carriera nei primi anni Duemila come membro del gruppo musicale Ameba4, con cui ha pubblicato diversi album e singoli. Tuttavia la svolta avviene nel 2006, quando partecipa alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi, popolare talent show televisivo italiano. Sebbene Meta non vinca il programma, la sua partecipazione gli conferisce una maggiore visibilità e lo introduce al grande pubblico.

Successivamente intraprende la carriera da solista e nel corso degli anni pubblica diversi album che ottengono un grande successo di critica e di pubblico. Ma è nel 2017 che raggiunge l’apice della fama con la partecipazione al Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più prestigiosi in Italia che ha il potere di garantire ai suoi partecipanti una grande eco. La sua canzone Vietato morire conquista il secondo posto nella categoria Big e diventa un vero e proprio inno di speranza e resilienza, visti i temi delicati che tocca.Meta continua a consolidare la sua carriera con altri successi con anche la vittoria a Sanremo nel 2018 con il brano Non mi avete fatto niente, in collaborazione con Fabrizio Moro. Questa canzone, oltre a ottenere il primo posto al Festival, rappresenta anche l’Italia all’Eurovision Song Contest, guadagnando consensi a livello internazionale.

Cosa accade all’uomo dietro l’artista

Dietro il successo e la fama si cela però un uomo sensibile e con una sua fragilità, complice anche un’infanzia difficile di cui lo stesso autore canta in alcuni brani. Ermal Meta ha vissuto momenti di profonda difficoltà e sofferenza. Di recente, in un’intervista con Silvia Toffanin, rivela di aver lottato contro attacchi di panico che hanno influenzato pesantemente la sua vita per circa due anni. Questi attacchi lo tormentavano anche sul palco. Meta racconta di come questi episodi lo costringessero a vivere in un costante stato di ansia, nonostante il pubblico non sospettasse nulla della sua lotta interiore.

Ciononostante il cantautore ha trovato il coraggio di affrontare il suo malessere e ha deciso di condividerlo pubblicamente, incoraggiando i giovani che potrebbero trovarsi in situazioni simili a non rimanere in silenzio ma a cercare aiuto. Attraverso la sua esperienza personale, si è fatto portavoce di un importante messaggio di consapevolezza e di speranza, dimostrando che è possibile superare le avversità e ritrovare la serenità.

La spinta ad andare avanti

Un grosso aiuto che gli ha consentito di sorridere al futuro è stata la notizia della gravidanza della sua compagna, che gli ha aperto un mondo di possibilità inesplorate. La scorsa estate la coppia si è già cimentata nel ruolo genitoriale ospitando due bambine in affido temporaneo.

Con l’annuncio della sua paternità imminente e la sua prossima avventura come padre, Ermal Meta sembra guardare al futuro con un nuovo spirito di gioia e speranza, pronto ad affrontare le sfide che la vita gli riserverà, sia sul piano personale che professionale.