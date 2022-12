Natale, 5 milioni di italiani scelgono il ristorante. La spesa media a persona è di 70 euro

Secondo i dati raccolti dalla Fipe, Federazione Italiana Pesistica, il numero di italiani pronti a festeggiare il pranzo di Natale al ristorante si aggira intorno ai 5 milioni. Con una media di 70 euro a testa la spesa complessiva sarà di 350 milioni di euro.

I ristoranti aperti a Natale

Secondo la Federazione si ritorna ai livelli del periodo pre-pandemia, anche se sono molti i ristoranti che rimarranno chiusi durante le festività. Nonostante questi dati, rispetto al 2021, le persone che passeranno il Natale fuori sono 500 mila in più.

Solo il 65% dei ristoranti, pari a 77 mila, saranno aperti il 25 dicembre, percentuale nettamente inferiore a quella del 2019, pari al 71,8%.

Le parole del presidente della Fipe

Il presidente della Fipe- Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, dichiara: “E’ probabile che le cause di questa dinamica dipendano da un lato dall’oggettiva difficoltà di reperire personale che da qualche anno caratterizza il mercato del lavoro di questo settore ma dall’altra anche dalla volontà di imprenditori che sono direttamente coinvolti nelle aziende di “staccare la spina” almeno in una giornata particolare come il Natale per consentire a loro stessi e ai collaboratori di trascorrere la festa con i propri familiari”.

Menù fisso

Infine il presidente spiega che la spesa di 70 euro, prevista per ciascuna persona, prevederà nell’81,7% dei casi un menù a prezzo fisso e nel 41,5% verranno incluse anche le bevande.

