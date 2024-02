Muffa nascosta in cucina, se non controlli in questi posti rischi tantissimo | Sei ancora in tempo per rimediare

Muffa bella nascosta nella tua cucina, se non guardi bene sono guai. Datti subito da fare!

Non c’è indubbiamente da starsene con le mani in mano quando si parla di muffa. Difatti essa, oltre a essere decisamente anti estetica, è pure assai nociva per la nostra salute. Pertanto appena notiamo la sua presenza, soprattutto in casa nostra, che andrebbe vista come il nostro nido e il luogo dove dovremmo trovarci al sicuro, dobbiamo immediatamente correre ai ripari.

Diciamo che, come recita un famoso detto popolare, prevenire è meglio che curare. Anche perché poi, qualora essa si riveli in tutto il suo splendore, poi mandarla via in men che non si dica non sarà poi così facile. Insomma, possiamo ben dire che da quando inizia a farci visita poi è difficile che di tanto in tanto non voglia farci almeno un po’ di compagnia.

Detto ciò è indubbio il fatto che se abitiamo in una zona particolarmente umida o vicina a un corso d’acqua oppure in un’abitazione o appartamento a piano terra è facile esserne soggetti. Lo stesso si può dire se stiamo parlando di uno stabile vecchio. Inoltre va anche sottolineato che ci sono alcune stanze che sono quasi sempre a rischio. E parliamo, oltre del bagno, della cucina.

Muffa in cucina, un reale pericolo per la tua salute

Ovviamente trovarne in questo spazio che è dedicato alla conservazione e alla preparazione dei cibi che poi mangiamo e che quindi entrano a contatto con il nostro organismo non è il massimo. Ed è per questo motivo che dobbiamo cercare di tenerlo ben pulito, igienizzato e profumato, oltre che ben arieggiato.

Sì, cambiare l’aria è di certo il primo consiglio valido che vi possiamo dare per incominciare a tenere lontana da voi la muffa. In tale maniera eviterete anche il formarsi della condensa per via del fumo emanato delle pentole quando l’acqua è in ebollizione e dal calore irradiato dal forno principale e dai vari fornetti. Detto ciò esistono dei segnali che possono farvi capire che in ogni caso la muffa sia in agguato nei posti più impensati.

Dove si annida e come scovarla

Avete notato un odore strano se non proprio una puzza che non ha niente a che vedere con degli alimenti cucinati? Quando siete in cucina siete spesso vittime di attacchi di tosse oppure avete riscontrato delle allergie sulla pelle? Tutto ciò si traduce semplicemente con la presenza della nostra amica che magari se ne sta bella nascosta dietro a mobiletti o all’interno di essi sul fondo.

Provate a dare un’occhiata a quello che avete posizionato sotto il lavello dove passano i tubi dell’acqua. Lì è infatti facilissimo che si formi. Occhio anche se avete da poco verniciato le pareti. Difatti molte vernici non sono di qualità e se non possiedono caratteristiche anti muffa rischiate che essa arrivi a spron battuto. Fate attenzione anche alla carta da parati dove essa si può annidare con grande facilità.