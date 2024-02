Truffa del supermercato, questi prodotti-trappola ti costano il doppio: toglili subito dal carrello

Truffa del supermercato, stai davvero molto attento a questi prodotti trappola! Li paghi il doppio.

In un momento di grande e profonda crisi non c’è di certo da spandere e spandere. Al contrario è vivamente consigliato tenere mano al proprio portafoglio, dunque risparmiare quando e dove il più possibile. E nel farlo, e qui entra il gioco decisamente qualcosa di molto difficile, dobbiamo però comunque vivere una vita più che dignitosa e serena.

E ciò è assolutamente fondamentale per la nostra salute sia fisica che mentale. Ricordiamoci poi che le due il più delle volte sono super connesse. Al di là di ciò quando si tratta di cibo non è semplicissimo compiere dei tagli a livello di acquisti. Del resto, si sa, se vogliamo campare dobbiamo necessariamente mangiare.

Ergo tutti quanti dobbiamo compiere, volenti o nolenti, la classica spesa al supermercato a scadenza settimanale. E per farla in tantissimi, soprattutto nell’ ultimo periodo, hanno optato per i discount le cui catene sono numerosissime pure nel nostro Paese. Non per nulla i vari store pullano ovunque come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia.

Truffa al supermercato, occhio ai prodotti trappola

In ogni caso, anche se si propende per questa scelta, bisogna stare comunque molto attenti alle varie offerte che troviamo menzionate all’interno del negozio così come nei vari volantini, cartacei o digitali. Difatti non tutte sono davvero tali. In poche parole sarebbero da vedersi come il classico e super chiacchierato specchietto per le allodole.

Inoltre se quel prodotto non lo usiamo con grande frequenza non dobbiamo farci abbindolare dalla promessa di un grande risparmio, acquistandone a iosa. Tuttavia pare che le insidie che possiamo trovare al supermercato ora come ora siano ben altre. Parliamo di alcuni prodotti trappola. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come difendersi da loro.

Quali sono e come difendersi

Partiamo con il dire che il loro prezzo non sia per la verità molto cambiato rispetto ai mesi scorsi. E ciò inizialmente ci farebbe tirare un bel sospiro di sollievo. Peccato che qualcosa d’altro però nel frattempo abbia subito un cambiamento. Di che cosa si tratta? Della grandezza delle loro confezioni e quindi della quantità di prodotto contenuto al loro interno.

Ovviamente le prima si sono rimpicciolite mentre il secondo è diminuito. Lo possiamo constatare perlopiù in molti yogurt, così come negli affettati pure di grandi marche. Lo stesso possiamo notare nelle bottiglie contenenti bibite e birra. Passando al reparto igiene per la casa e personale, occhio ai flaconi di detersivi per la pulizia, shampoo e bagni doccia.