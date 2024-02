Cibo surgelato, se non stai attenta finisci in ospedale: questi pericoli non li conosce (quasi) nessuno

Cibo surgelato, se non presti attenzione a questi pericoli rischi davvero grosso.

Indubbiamente quando andiamo al supermercato non manchiamo mai e poi mai di fare un bel salto al reparto dedicato espressamente al cibo surgelato. Solitamente è molto ampio e qui ci si può trovare praticamente di tutto. Si passa infatti, e pure con una certa disinvoltura per la verità, dal pesce alla carne, fino ad arrivare ai prodotti da forno, alla verdura e persino alla frutta.

Impossibile poi è non notare i gelati così come i piatti pronti che sono diventati sempre più una vera risorsa per moltissime persone. Parliamo di chi va di corsa e non ama cucinare, come i single. E il fatto di poter fare scorta di tutto ciò senza temere che vada a male a stretto giro è da vedersi, capite bene, come un’autentica manna dal cielo.

Dulcis in fundo costano sovente molto meno rispetto a quelli che possiamo trovare in rosticceria. E anche se parliamo di verdure possiamo risparmiare parecchio facendo tale scelta e averle pronte a disposizione quando ne abbiamo voglia senza temere che ci vadano a male a stretto giro. Insomma, così il problema della conservazione può venire meno. Tuttavia, è davvero così?

Cibo surgelato, attento o finisci in ospedale, i rischi che corri

Ricordiamoci che surgelato o meno stiamo sempre e comunque parlando di cibo che poi cuociamo, cuciniamo e mangiamo, dunque che entra a far parte del nostro organismo. Ergo è meglio conoscere la sua provenienza e puntare sulla qualità. Detto ciò, prima di acquistarlo notiamo bene alcuni particolari che per la fretta sovente non consideriamo.

Occhio per esempio se la confezione è stata aperta o in cattivo stato. O ancora se c’è eccessiva brina su di essa. Difatti può essere che essa sia stata causata da uno sbalzo eccessivo di temperatura durante il trasporto oppure mentre il prodotto è stato posto nel magazzino. O, quel che peggio, che è stato tolto dal reparto surgelato e lasciato in giro a lungo per il supermercato su una scansia sbagliata.

Gli aspetti da considerare maggiormente

Se poi è ben visibile un rigonfiamento significa che il cibo si sta guastando, dunque non compriamolo assolutamente. Attenzione anche se vediamo che il frigo non è stato chiuso bene. Non sapendo da quando il vano è stato aperto non possiamo sapere se ha subito dei danni o meno. Pertanto possiamo evitare di accingerci a comperarlo.

In ogni caso, quando abbiamo comperato del cibo surgelato, quando vogliamo cuocerlo, cucinarlo e gustarlo non facciamolo mai e poi mai scongelare a temperatura ambiente perché, soprattutto nel caso del pesce, potrebbero farsi strada batteri molto pericolosi per la nostra salute. Piuttosto sfruttiamo per tale procedimento il frigo oppure il forno a microonde.