Carciofi alla romana, la ricetta originale e gustosa: perfetta per questa stagione | Buoni da leccarsi i baffi

Carciofi alla romana, come prepararli in semplici mosse. Squisiti.

Indubbiamente è davvero molto piacevole oltre che talvolta divertente trascorrere del tempo in cucina per preparare qualcosa di buono per noi stessi e i nostri cari. Ricordiamoci infatti che cucinare deve essere visto come un grande gesto d’amore. E la dobbiamo vedere così anche se non siamo dei maghi ai fornelli.

Inoltre, come molte food blogger ci insegnano, una su tutte la mitica Benedetta Rossi, non dobbiamo necessariamente avere a disposizione chissà quanto tempo o strumenti complessi per poterlo fare. Dulcis in fundo non bisogna nemmeno spendere una fortuna quando si va al supermercato per mettere in tavola dei piatti sfiziosi che rendano felici i nostri commensali.

E in tale direzione ci viene in mente di proporvi la ricetta facile, veloce e gustosissima dei mitici carciofi alla romana. Sono l’ideale per questo periodo e potreste riproporli anche durante il classico pranzo di Pasqua in famiglia o in compagnia dei nostri amici più cari, memori del famoso detto, Natale con i tuoi, Pasqua con con chi vuoi.

Carciofi alla romana, la ricetta facile, veloce e gustosa

A questo punto è d’uopo che vi armate di carta e penna e vi segnate con molta cura gli ingredienti necessari per prepararne per 4 persone. Siete pronti? Bene! Allora andiamo con la lista! Per prima cosa avremo bisogno di 4 bei carciofi romaneschi, quindi di 1 ciuffo di prezzemolo, di 2 spicchi d’aglio e di un limone.

Infine, nella quantità sempre q.b., necessiteremo di mentuccia, sale, pepe olio extravergine di oliva e di acqua. Adesso non ci resta che metterci il grembiule e incominciare a pulire come si deve i nostri carciofi. Una volta puliti, poniamoli in una ciotola contenente acqua e succo di limone per evitare che anneriscano. Eliminiamo ora le foglie esterne più dure fin ad arrivare a quelle più tenere.

Il procedimento e le dritte per una cottura ottimale

Tagliamo i gambi, lasciandoli circa 3 cm, quindi tuffiamoli letteralmente a testa in giù nell’acqua e limone dopo averli ben puliti. A parte prepariamo un trito mediamente fine con prezzemolo e aglio, quindi aggiungiamo la mentuccia e trasferiamo ” il tutto” in una ciotola. Aggiustiamo di sale, aggiungiamo un filo d’olio e pepiamo. Mescoliamo con cura. Porre ora sul fuoco una casseruola con l’olio.

Come sarà caldo, mettiamo al centro il trito, quindi, dopo aver scolato i carciofi dall’emulsione di acqua e di aceto, aggiungiamoli in padella a testa in giù, allargandoli. Facciamoli soffriggere rosolare per qualche istante, quindi versiamo dell’acqua e copriamo con un coperchio. Facciamo cuocere per 20 minuti. Trascorso il tempo, serviamo i carciofi alla romana in tavola insieme al loro fondo di cottura.