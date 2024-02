Carne del supermercato, se ha questo aspetto non comprarla: ti stanno ingannando | È già scaduta

Carne che trovi al supermercato, se vedi che ha questo aspetto non comprarla assolutamente. E’ già super scaduta.

Nonostante la grande crisi che ha letteralmente invaso in maniera profonda e assai ampia il nostro Paese non possiamo rinunciare a fare degli acquisti nel campo alimentare. Del resto, si sa, è necessario mangiare per vivere. E per poterlo fare come si deve, nonostante tutto, dobbiamo seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata.

Il problema è, come in tanti puntualizzano pure sui Social che sono ormai diventati un’immensa vetrina per tutti quanti, con i prezzi che girano è praticamente quasi impossibile riempire il carello quando andiamo a fare la classica spesa settimanale con tutto quel che ci serve. Insomma sembra che la famosa lista rimanga sospesa a metà.

Altre volte riusciamo nell’impresa, compiendo però non pochi sacrifici. Magari per fare contenti i nostri cari o per festeggiare un’occasione speciale ci concediamo qualche compera in più o leggermente più gustosa come qualche pacchetto di carne. Cerchiamo di sceglierla con cura ma poi purtroppo le brutte sorprese possono comunque rivelarsi.

Carne del supermercato, se si mostra così è scaduta

Alcuni consumatori hanno infatti constatato che nonostante ufficialmente non sia ancora scaduta sia già andata a male o che invece sia stata posta sull’etichetta della confezione una data fasulla. E noi, soprattutto se non siamo grandi esperti o se siamo vinti dalla fretta eccessiva, rischiamo di farci fregare e pure alla grande.

Il punto è che in tale maniera non solo getteremo dei soldi dalla finestra, il che con la situazione in cui viviamo ancora in Italia sarebbe da evitare come la peste, ma potremmo anche concretamente rischiare di stare molto male qualora la cucinassimo e la mangiassimo. Come evitare tutto ciò? Prestando attenzione all’aspetto della carne al supermercato prima di acquistarla.

I segnali a cui presentare la massima attenzione

Dopo aver letto con estrema cura l’etichetta per notare di che tipologia di carne si tratti e la sua provenienza, verifichiamo che all’interno della sua confezione non ci sia troppo liquido. Qualora ce ne fosse, iniziamo a rizzare le antenne. Difatti significa che la carne “giri da un po’ troppo tempo”, quindi che non sia molto fresca.

Occhio anche se possiede eccessiva brina. Se è così significa, senza se e senza ma, che c’è stato un grande sbalzo di temperatura nel periodo del suo trasporto oppure di quanto è stata posta all’interno del magazzino. In tale maniera sia il colore che l’odore ne risulterebbero particolarmente alterati, così come il suo sapore.