Spaghetti con alici alla romana, ricetta facile e sorprendente: la prepari in appena 10 minuti

Spaghetti con alici alla romana, la ricetta semplice, veloce ed economica che ti conquisterà in men che non si dica!

Per molti italiani non si pranza davvero se in tavola non si mette un buon piatto di pasta. Indubbiamente la possiamo cucinare in tantissimo modi. Anche perché da molti anni troviamo in vendita in tutti quanti i supermercati, discount compresi, tantissimi formati che ci aiutano da dare maggior adito alla nostra fantasia in cucina.

In ogni caso pare che sovente vinca la tradizione. Gli spaghetti poi sono super amati e gustati anche nei periodi estivi. Un classico salva cena che li vede immensi protagonisti è quando si decide di prepararli con aglio, olio e peperoncino. Pure al limone hanno il loro perché. Fantastici sono anche con le cozze e le vongole.

Tuttavia se si vuole portare in tavola qualcosa di davvero buono, facile e veloce da preparare perché non puntiamo a un bel piatto di spaghetti con alici alla romana? Sono a dir poco squisiti, piacciono praticamente a tutti e sono decisamente molto economici visto che per realizzarli ci serviranno pochissimi ingredienti che sono pure low cost.

Spaghetti con alici alla romana, la facile, veloce e squisita ricetta

Detto ciò, è giunto il momento di elencarli con le dosi per quattro persone. Siete pronti a prendere nota? Partiamo con 400 g di spaghetti e con 10 filetti di alici sott’olio, quindi proseguiamo con 1 spicchio d’aglio, due peperoncini secchi oppure uno fresco, una manciata di prezzemolo, sale e olio extravergine d’oliva q.b.

Dopo esserci allacciati il grembiule, mettiamo una pentola dai bordi alti contenente acqua leggermente salata sul fuoco e portiamola a bollore Una volta raggiunto tale stato facciamoci cuocere gli spaghetti. Nel frattempo, a parte, in una padella antiaderente, posta sul fornello a fiamma media, facciamo dorare l’aglio con abbondante olio e i peperoncini spezzettati.

Gli ultimi step

A questo punto entrano in scena le alici che vanno poste in padella e far cuocere due minuti. Dobbiamo schiacciarle. Una volta che gli spaghetti saranno al dente, dobbiamo farli ben mantecare con il loro condimento. Tritiamo il prezzemolo e aggiungiamolo in padella. Infine, non ci resta che spegnere il fuoco e impiattare.

Non perdiamo nemmeno un istante e serviamo immediatamente gli spaghetti in tavola. Difatti questo primo va sempre servito ben caldo e al dente, altrimenti perde la sua proverbiale bontà. Come avrete potuto constatare in dieci minuti di orologio siamo riusciti a preparare qualcosa di speciale anche se non siamo dei grandi chef.