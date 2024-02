Friggitrice ad aria, se la pulisci così sbagli di grosso: smetti subito o dovrai buttarla

Friggitrice ad aria, se la pulisci così stai toppando. Come correre immediatamente ai ripari.

Da svariato tempo a questa parte ha iniziato a far capolino nelle nostre cucine un nuovo piccolo elettrodomestico. In molti lo hanno ricevuto come regalo di Natale. Inoltre è super pubblicizzato anche da tante food blogger. Una in particolare, la mitica Benedetta Rossi, ci ha dedicato pure un bel volume che è stato un enorme successo.

Stiamo parlando della friggitrice ad aria. Se da un lato ancora alcuni stanno sperimentando la cottura di vari piatti, che passano, e pure con una certa disinvoltura per la verità, dall’antipasto al dolce, c’è chi si domanda se la stia pulendo nella maniera più corretta possibile o meno. Purtroppo pare che in tanti stiano compiendo gravi errori in tale direzione.

La prima cosa da evitare come la peste è quella di pensare che possiamo usare la nostra friggitrice senza averla ben pulita. O meglio, dopo averla utilizzata per una cottura, non possiamo assolutamente far finta di niente ma dobbiamo provvedere in men che non si dica alla sua pulizia e corretta igienizzazione.

Friggitrice ad aria, attento a non pulirla così

Troppe volte ci dimentichiamo che il cibo che scaldiamo e cuciniamo e che ancora prima conserviamo in frigorifero o in credenza poi lo ingeriamo. Dunque entra a far parte del nostro organismo. Ergo se esso viene a contatto con dello sporco, della polvere o dei germi è chiaro che poi tutto ciò possa intaccare in qualche maniera la nostra salute.

E ciò non è affatto da sottovalutare dal momento che essa è sì il dono più prezioso che abbiamo ma anche il più instabile e fragile. Detto ciò ricordiamoci che quando puliamo la nostra friggitrice non dobbiamo assolutamente puntare all’utilizzo di chissà quanti detersivi specifici. Diciamo che sostanzialmente ne basta uno soltanto che avrete già di certo a disposizione in casa vostra.

La sua corretta pulizia

Parliamo di quello, udite udite, dei piatti. Dobbiamo usarlo mixato a dell’acqua calda. Con questo mix puliamo il cestello. Anzi, a onore del vero, dobbiamo proprio lasciarlo in ammollo per un paio d’ore. Se notate però che è fin troppo sporco, potete fargli trascorrere una notte intera in codesto modo. In tale maniera eviterete di dover grattare gli eventuali residui si cibo.

La stessa identica tecnica possiamo metterla in atto per la pulizia del vassoio. Per quanto concerne l’esterno dell’elettrodomestico basta una passata con uno straccio leggermente umido. L’interno è ben più complesso da pulire. Bisogna smontarla e pulirla con una spugnetta imbevuta sempre in una soluzione di acqua calda e detersivo per piatti. Asciugarla infine con un panno morbido.