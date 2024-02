Roma capitale della spesa sfusa, qui acquisti senza plastica e risparmi: -40% rispetto al supermercato

Roma capitale in assoluto della spesa sfusa, qui puoi dire ciao ciao alla plastica. Risparmi un sacco.

In un momento di profonda crisi, sia economia che sociale, che serpeggia tuttora nel nostro Paese, non c’è di certo da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali. Tanto più che i rincari, a dir poco pazzeschi, hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che è quello che ci sta maggiormente a cuore.

Del resto, si sa, è necessario mangiare per vivere. Ergo, lo capite bene, dobbiamo necessariamente andare al supermercato almeno una volta al settimana per compiere la classica spesa. Il punto è che farlo non è sempre tanto facile visto i prezzi perlopiù proibitivi. E così si rischia di tornare a casa senza tutti i prodotti segnati nella lista.

Per evitare tutto ciò molti italiani hanno iniziato a puntare sempre più a fare acquisti di genere alimentare ai vari discount le cui catene sono numerosissime pure nel nostro Paese. Diciamo pure che gli store pullano in Italia come funghi su un prato dopo una giornata di pioggia bella intensa.

Roma capitale della spesa sfusa, si risparmia fino al 40%

Altri ancora però prediligono frequentare quelli dove è anche possibile compiere la spesa mista, dunque comperare sia prodotti di marca che altri meno conosciuti, riempiendo come si deve il carrello di ciò che effettivamente ci serve. E nel farlo cercano ovviamente anche di non spendere in maniera eccessiva.

Ora poi c’è una grande novità. Se già in passato se ne parlava, ora pare che siano tornati di gran moda quei negozi ove è possibile fare acquisti senza sfruttare i vari imballaggi e i contenitori di plastica che è un materiale di certo non molto sano e amico dell’Ambiente. A Roma esistono molte attività che ce lo consentono di fare. Così si può risparmiare fino al 40%.

I negozi più amati alla spina e cosa trovarci

Parliamo dunque di negozi alla spina dove possiamo per la verità comperare di tutto. Non parliamo dunque soltanto di frutta e verdura, anche se quest’ultimo vanno per la maggiore e dove noi stessi possiamo sceglierla con cura, ma anche di cereali, olio, caramelle e altri dolciumi. Inoltre si possono acquistare così anche spezie e prodotti per l’igiene personale.

Nel primo caso vale fare un salto alla Piccola Bottega Merenda dove si forniscono anche moltissimi chef. Il top dei top, con due sedi nella Capitale, è il Negozio Leggero dove possiamo trovare davvero di tutto sfuso. Se volete invece puntare sul Bio vale fare un bel salto a UsoSfuso. Infine, per chi soffre di allergie e punta agli alimenti senza glutine il meglio è L’Altro Alimento.