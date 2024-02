Frappe romane fritte senza olio, mia nonna le fa così e sono buonissime: sono pronte in soli 10 minuti

Frappe romane fritte e senza olio, pronte in soli 10 minuti. Squisite!

Quanti di voi hanno già sentito parlare delle frappe romane? Probabilmente detto così quasi nessuno, eppure si tratta di un dolce molto buono che richiamo molto alla mente le classiche chiacchiere, un dolce carnascialesco ben più noto e amato. Dunque perché non provare, seguendo una semplice ricetta, a replicarlo nelle nostre cucine?

Se possediamo inoltre la tanto amata friggitrice ad aria ci verrà ancora meglio! In questo modo verranno infatti molto meno grasse e più leggere di quanto possiamo immaginare e di conseguenza saranno ancora più buone che mai. Un’autentico gioiello quindi per coloro che amano i dolciumi.

Ultimamente inoltre possiamo dire che, grazie anche agli innumerevoli tutorial, forniti da altrettanti YouTubers esperti in materia, sta prendendo sempre più vita la moda, così possiamo definirla, del mettere le mani in pasta e creare le proprie pietanze da zero. Dunque vediamo di quali ingredienti avremo bisogno per le nostre frappe.

Frappe romane, un dolce assolutamente degno di nota

Per circa 40 di esse ci serviranno 500 g di farina 00, 70 g di zucchero, 50 g di burro a temperatura ambiente, 3 uova medie, 15 g di tuorli d’uovo singoli a parte, 30 g di grappa, 6 g di lievito in polvere, 1 baccello di vaniglia e 1 pizzico di sale fino. Per l’emulsione invece avremo bisogno di 100 g di acqua, 50 g di olio di semi di girasole e infine zucchero a velo q.b.

Iniziamo armando una planetaria munita di foglia, ovvero l’utensile necessario per impastare il tutto, oltre che la nostra friggitrice ad aria, sulla quale arriveremo poi. Setacciamo nella planetaria intanto il lievito e la farina. Aggiungiamo ora lo zucchero, il sale, le uova intere e i tuorli, quindi azioniamola.

Procedere alla preparazione

Lasciamo impastare per bene il tutto a una velocità media. Una volta ottenuta una pasta omogenea, sostituiamo la foglia della planetaria con il gancio e lasciamolo lavorare aggiungendo anche il burro e i semi di vaniglia fino a che il composto sarà di nuovo omogeneo. Quindi preleviamolo, formiamo una palla e lasciamola lievitare coperta da della pellicola per 30 minuti. Una volta trascorso il tempo indicato, dividiamola in pezzi da 150g.

Stendiamoli più sottili possibile aiutandoci con una macchinetta tira pasta. Ripieghiamo i lati e ritagliamola con una rotella, in modo da conferirle il bordo dentato che ben conosciamo. Lasciamoli riposare per qualche istante e mettiamoli a bollire in una pentola di acqua. Scoliamole non appena verranno a galla, asciughiamole per bene e poniamole nella friggitrice ad aria, dove cuocerle a 200° per circa 5 minuti. Una volta cotte tutte quante, impiattiamole in un piatto da portata e spolveriamole con dello zucchero a velo.