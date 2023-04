Meteo Roma e Italia venerdì 7 e sabato 8 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per venerdì 7 e sabato 8 aprile segnano il passaggio di un fronte nuvoloso e di aria fredda che attraverserà tutta la penisola alternando sole e piogge. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, venerdì 7 e sabato 8 aprile: la Capitale

Venerdì 7 aprile sulla Capitale giornata caratterizzata da ampie schiarite e temperature primaverili rese più piacevoli anche dai venti che soffieranno deboli, non sono previste precipitazioni. Temperature tra 3 e 15 gradi nell’arco della giornata. Tempo tutt’altro che soleggiato per la giornata di sabato 8 aprile quando le nuvole torneranno a coprire i cieli della capitale con rovesci e venti ad intensità moderata in tutta la Capitale.

Meteo Italia, festività incerte

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso soprattutto nella mattinata di venerdì 7 aprile con qualche temporale sparso su Alpi, Prealpi, Nordovest e tra il pomeriggio e la sera anche in Emilia-Romagna. Temperature comprese tra 12 e 16 gradi. Sabato 8 aprile, cielo generalmente nuvoloso e con generali schiarite nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra 14 e 19 gradi.

Al centro venerdì 7 aprile un cielo generalmente nuvoloso con nubi in progressivo aumento sulla Toscana e Umbria dove in serata arrivano le piogge. Temperature con massime tra 13 e 17 gradi. Sabato 8 aprile al centro generali condizioni di cielo nuvoloso sia nel versante tirrenico che in quello adriatico. Temperature massime tra 10 e 15 gradi.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni di cielo sereno con addensamenti che non porteranno piogge sui rilievi appenninici. Sabato 8 aprile il tempo si mantiene poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni del Sud. Temperature massime tra 13 e 18 gradi.

