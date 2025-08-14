BLOCCO condizionatorI, me lo sono costruito da solo e ho speso 4€ | Adesso ho sempre 15 gradi in casa anche a Ferragosto

Le bollette salate non saranno più un problema a fine mese con questo metodo che garantisce freschezza nelle ore più calde nella giornata.

In questo periodo dell’anno tante sono le persone che non riescono a tollerare le temperature elevate e per questo motivo non possono fare a meno del condizionatore.

Per il momento non c’è l’afa che ha messo tutti a dura prova nelle settimane passate, ma non è detto che torni alla carica. Stavolta c’è la possibilità di essere più preparati a questo disagio con una tecnica che vale assolutamente prendere in considerazione.

Sul sito wikihow.it è stato spiegato alla perfezione come risparmiare sulle bollette tenendo spento il condizionatore nonostante ci siano ancora delle temperature elevate. In realtà è possibile crearne uno fatto in casa avvalendosi di un ventilatore e di semplici bottiglie d’acqua.

Ci sono dei passaggi che non devono essere ignorati. In caso contrario non si otterrà l’effetto desiderato. Le bottiglie d’acqua devono essere quelle piccole che si acquistano senza problemi al supermercato. Ciò significa che la spesa da fare è irrilevante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Metodo 1, aria fresca assicurata senza condizionatore

Prima di tutto si deve versare 50 g di sale in due bottiglie di plastica piene d’acqua e poi si devono scuotere fino a farlo sciogliere del tutto. Il secondo passaggio consiste nel metterle nel congelatore per qualche ora e attendere che l’acqua diventi ghiaccio. Probabilmente non lo sai, ma il sale permette di creare un ghiaccio ancora più freddo perché abbassa la temperatura di fusione.

Le bottiglie devono essere sistemate a 15 cm di distanza dal ventilatore. In questo modo, una volta attivato, l’aria si raffredderà passando vicino al ghiaccio. Ovviamente il ventilatore deve essere puntato verso le bottiglie d’acqua. Una volta scongelate devono essere rimesse nel congelatore per poi essere riutilizzate. Per evitare di attendere, devi lasciare nel freezer altre bottiglie e sostituirle al momento opportuno.

Esiste un altro metodo altrettanto efficace

In realtà c’è un secondo metodo altrettanto efficace che consiste nell’appenderle dietro al ventilatore. In questo caso si taglia con un tagliere a metà due bottiglie d’acqua vuote a 2,5 cm dal fondo. Poi si devono praticare più fori con un trapano non molto distanti gli uni dagli altri. Se hai una pistola saldatrice puoi utilizzarla senza alcun problema, ma con la massima attenzione.

Successivamente devi legare per lato le bottiglie capovolte dietro al ventilatore con un filo o uno spago, in pratica ciò che hai a disposizione sul momento. Nelle bottiglie devi mettere dei cubetti di ghiaccio e alla fine attivare il ventilatore. Una volta che il ghiaccio si scioglie raccogli l’acqua in una ciotola e riutilizzala.