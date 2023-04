Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per domenica 9 e lunedì 10 aprile. Vediamo come sarà il tempo nella domenica di Pasqua e nel lunedì di Pasquetta

Meteo Roma e Italia, Pasqua e pasquetta, domenica 9 e lunedì 10 aprile: la Capitale

Pasqua piovosa e con temporali sulla Capitale per questa Pasqua caratterizzata da deboli schiarite nella mattina e temporali anche intensi nel pomeriggio, sera. Temperature tra 9 e 17 gradi nell’arco della giornata. Tempo soleggiato per la giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile quando le nuvole lasceranno i cieli della capitale portando una giornata di sole e tempo stabile con minime di 4 gradi e massime di 18.

Meteo Italia, Pasqua e pasquetta tra piogge e sole

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la domenica di Pasqua con ampie schiarite sulla riviera Ligure, sereno in generale altrove. Lunedì di pasquetta, 10 aprile, al nord cielo prevalentemente sereno con ampie schiarite si Alpi centrali Romagna e Dolomiti con tempo sereno in generale.

Al centro domenica 9 aprile vedremo un cielo generalmente nuvoloso con ampie schiarite sulla Capitale e sulla dorsale laziale, altrove generali condizioni di cielo sereno. Lunedì 10 aprile al centro generali condizioni di cielo nuvoloso soprattutto sul Gran Sasso, meglio i cieli altrove con ampie schiarite.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni di cielo sereno o con ampie schiarite sulla dorsale campana, nuvoloso sull’adriatico soprattutto intorno al Molise e sulle isole maggiori. Lunedì 10 aprile una pasquetta serena e stabile in tutte le regioni del sud tranne per alcuni fenomeni di piogge moderate sulla zona del palermitano e intorno all’Etna.

