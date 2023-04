Meteo Roma e Italia mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per mercoledì 5 e giovedì 6 aprile ancora la presenza di un fronte nuvoloso e di aria fredda su tutta la penisola alternando sole e piogge anche di media intensità. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile: la Capitale

Mercoledì 5 aprile sulla Capitale giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa alternata a schiarite, non sono previste precipitazioni se non a carattere locale o di scarsa intensità, i venti soffieranno deboli. Temperature tra 2 e 14 gradi nell’arco della giornata. Tempo soleggiato per la giornata di giovedì 6 aprile con temperature nella media stagionale tra 2 e 16 gradi.

Meteo Italia, ancora instabilità e venti forti

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo sereno soprattutto nella mattinata con nuvolosità in aumento ma senza rovesci nel corso della giornata. Temperature comprese tra 10 e 15 gradi. Giovedì 6 aprile, cielo generalmente poco nuvoloso con maggiori addensamenti intorno alle Alpi, Prealpi e Appennini. Temperature in lieve calo tra 10 e 13 gradi.

Al centro mercoledì 5 aprile un cielo generalmente poco nuvoloso con qualche possibile rovescio sul Lazio. Generale calo delle temperature con massime tra 9 e 13 gradi. Giovedì 6 aprile al centro generali condizioni di cielo stabile e soleggiato con addensamenti su Toscana e sugli Appennini ma senza precipitazioni. Ancora in calo le temperature tra 9 e 13 gradi.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni di maltempo con rovesci e temporali anche piuttosto forti soprattutto Sicilia, Calabria Campania e Puglia. Possibili nevicate sopra i 1000 metri. Giovedì 6 aprile il tempo si mantiene fortemente instabile con rovesci sparsi su Sicilia Calabria e Puglia. Temperature massime tra 10 e 15 gradi.

© Riproduzione riservata