Meteo Roma e Italia lunedì 3 e martedì 4 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per lunedì 3 e martedì 4 aprile segnano il passaggio di un fronte nuvoloso e di aria fredda che attraverserà tutta la penisola alternando sole e piogge. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, lunedì 3 e martedì 4 aprile: la Capitale

Lunedì 3 aprile sulla Capitale giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa nella prima parte della mattinata alternata a schiarite anche durature per il pomeriggio. Temperature tra 10 e 18 gradi nell’arco della giornata. Tempo soleggiato per la giornata di martedì 4 aprile. Venti moderati soffieranno in questi primi due giorni della settimana. Temperature in discesa tra 6 e 15 gradi martedì.

Meteo Italia, le piogge si spostano

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo sereno o con nuvolosità alternata a schiarite. Instabilità concentrata maggiormente sul Piemonte con qualche piovasco nel pomeriggio. Temperature comprese tra 13 e 18 gradi. Martedì 4, cielo generalmente poco nuvoloso con freddo intenso soprattutto nella mattinata con temperature ancora in calo con massime tra 11 e 15 gradi.

Al centro lunedì 3 e martedì 4 aprile un tempo variabile con instabilità soprattutto lungo il versante tirrenico con generale calo delle temperature con massime tra 12 e 17 gradi. Martedì 4 aprile al centro generali condizioni di cielo nuvoloso con instabilità sul versante adriatico, sugli appennini e sul basso Lazio. Ancora in calo le temperature tra 10 e 14 gradi.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni di maltempo con rovesci e temporali anche piuttosto forti soprattutto sul versante Ionico nella giornata di lunedì 3 aprile. Meglio il tempo martedì 4 aprile anche se il tempo si alterna tra nuvolosità di passaggio e ampie schiarite, qualche temporale nel pomeriggio.

