Meteo Roma e Italia sabato 1 e domenica 2 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per sabato 1 e domenica 2 aprile segnano il passaggio di un fronte nuvoloso e di aria fredda che attraverserà tutta la penisola alternando sole e piogge. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, sabato 1 e domenica 2 aprile: la Capitale

sabato 1 sulla Capitale giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa nella prima parte della mattinata e con schiarite anche durature per il pomeriggio. Temperature tra 10 e 17 gradi nell’arco della giornata. Visibile peggioramento del tempo nelle prime ore del pomeriggio di domenica 2 aprile quando arriveranno sui cieli capitolini piogge anche a carattere temporalesco, un fenomeno che al momento sembra esaurirsi nella giornata di domenica senza portare strascichi al lunedì.

Meteo Italia, le piogge si spostano

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo sereno o con nuvolosità alternata a schiarite. Possibili nevicate sulla zona delle Alpi occidentali e piovaschi su Friuli Venezia Giulia e Romagna. Temperature comprese tra 17 e 22 gradi. Domenica nubi sparse ma anche ampie schiarite un po’ ovunque.

Al centro sabato 1 un tempo prevalentemente nuvoloso che lascerà spazio a brevi schiarite durante l’arco delle 24 ore. Qualche pioggia imperversa nelle Marche e sul Lazio. Anche domenica 2 aprile al centro generali condizioni di cielo nuvoloso con instabilità sul versante Tirreno mentre meglio in quello Adriatico.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni di sole e temperature in rialzo con punte di 23 gradi. Sabato 1 e domenica 2 aprile, le giornate si alternano tra nuvolosità di passaggio e ampie schiarite, qualche temporale nel pomeriggio sulla Puglia. Domenica peggioramento del tempo soprattutto sul versante tirrenico con piogge anche piuttosto estese sulle pianure. Nuvolosità in generale diffusa per tutta la Penisola sud in entrambi i giorni.

