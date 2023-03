Meteo Roma e Italia giovedì 30 e venerdì 31 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per giovedì 30 e venerdì 31 marzo segnano l’arrivo di un fronte nuvoloso diffuso di passaggio che attraverserà tutta la penisola alternando sole e nuvole. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, giovedì 30 e venerdì 31 marzo: la Capitale

Giovedì 30 marzo sulla Capitale giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa persistente per tutta la giornata fino alla serata dove tenderanno a diradarsi. Temperature tra 8 e 17 gradi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa anche quella di venerdì 31 marzo e temperature in rialzo con massime di 18 gradi e venti deboli che soffieranno sulla capitale.

Meteo Italia, le piogge si spostano

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo nuvoloso o con nuvolosità alternata a brevi schiarite. Possibili piogge sparse su Triveneto mentre asciutto in tutto il resto del nord sia nella giornata di giovedì che per quella di venerdì. Temperature comprese tra 15 e 20 gradi.

Al centro giovedì 30 un tempo prevalentemente nuvoloso che lascerà spazio a brevi schiarite durante il giorno. Bene venerdì 31 marzo quando al centro il sole riuscirà a farsi spazio nei portando generali condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso. Nubi concentrate particolarmente sul Lazio dove potrebbe imperversare una maggiore nuvolosità. Temperature sono in aumento arrivando a sfiorare i 22 gradi.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni di sole e temperature in rialzo con punte di 23 gradi. Mari molto mossi. Giovedì 30 marzo, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo anche se in alcune regioni rimangono punti si nuvolosità, sole per venerdì 31 marzo.

