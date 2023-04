Dopo il successo della stagione autunnale, ecco il nuovo ciclo di puntate di Report. Le inchieste della squadra di Sigfrido Ranucci, tornano a far luce su alcune dinamiche del nostro paese. Come sempre con inchieste relative al mondo dell’attualità, della cronaca e della politica, l’appuntamento è per le 21.20 su Raitre.

Sigfrido Ranucci – Report

“Analizzeremo nei dettagli la vicenda Cospito” – ha detto Sigfrido Ranucci – “Faremo vedere il video dell’attentato, davanti alla caserma di Fossano dove è esploso un cassonetto dell’immondizia. Il video cioè che ha portato alla condanna all’ergastolo di Cospito. Approfondiremo il tipo di esplosione e alcune vicende oscure. Per esempio il perché Cospito, dopo essere stato assegnato al 41 bis, dopo 65 giorni dall’inizio dello sciopero della fame è stato spostato da un gruppo di comunità a un altro dove erano presenti altri mafiosi. Lì Cospito ha cominciato a parlare, diventando il simbolo dell’abolizione del 41 bis”.

Alfredo Cospito

“Abbiamo poi visto alcuni aspetti relativi al 41 bis” – ha continuato Ranucci, “relativamente al modo nel quale viene applicato. Manderemo in onda il video originale della confessione di Giuseppe Graviano, su come ha concepito un figlio, in carcere, in regime di 41 bis. E poi abbiamo messo le mani sui libretti universitari di molti degli ergastolani al 41 bis, da Graviano a chi ha ucciso il piccolo Di Matteo, ad alcuni boss della Camorra. E’ emerso un quadro incredibile. Abbiamo scoperto che la potenziale classe dirigente, ce l’abbiamo al 41 bis. 30 e lode e voti alti. Il più biricchino è il figlio di Totò Riina, con un solo esame dato, con votazione 21/30. Gli esami svolti anche in università statali, prive di scorciatoie. Voglio credere che queste siano intelligentiae sprecate al male e non votate al bene”.

Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report

“La cosa curiosa” – prosegue il conduttore – “è che sono persone che non sempre hanno studiato nelle classi precedenti all’università. Trovarseli dunque a prendere un 30 o votazioni simili, fa dunque venire qualche sospetto. Con la nuova legge Cartabia però, prendere un voto alto al 41 bis comporta poco. Ripercorreremo dunque stasera cosa il percorso della riforma dell’ergastolo ostativo“.

Sigfrido Ranucci

Appuntamento dunque a questa sera, 21.20, Raitre. Il programma è disponibile anche sulla piattaforma Raiplay.

