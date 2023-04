Meteo Roma e Italia venerdì 14 e sabato 15 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per venerdì 14 e sabato 15 aprile. Vediamo come sarà il tempo con il weekend di metà aprile alle porte

Meteo Roma e Italia venerdì 14 e sabato 15 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da tempo instabile quella di venerdì 14 aprile sulla Capitale. Schiarite e nuvole con piogge anche dalle prime ore della mattina e per tutto il corso della giornata che segna temperature decisamente in ribasso con massime di 15 gradi e minime nella notte di 8. In lieve miglioramento la giornata di sabato 15 aprile quando una iniziale nuvolosità mattutina lascerà posto col passare delle ore a bel tempo nel tardo pomeriggio fino alla serata quando torneranno le nuvole. Temperature in lieve calo con massime di 15 e minime di 6

Meteo Italia, il bel tempo si fa attendere ancora

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso soprattutto sulle Alpi. Sabato 15 aprile l’instabilità si sposta anche sulla Liguria, Triveneto dove sono possibili anche temporali a media intensità. Temperature massime tra 14 e 17 gradi.

Al centro venerdì 14 aprile instabilità sul versante adriatico con possibili piogge mentre nel versante tirrenico sono possibili anche ampie schiarite. Sabato 15 aprile, cieli nuvolosi con piogge anche a carattere temporalesco su buona parte delle Regioni del centro Italia. Temperature tra 12 e 16 gradi.

Nelle regioni del Sud troviamo generali condizioni instabilità con qualche pioggia venerdì 14 aprile su Puglia, Campania e Calabria con maggiori schiarite sul restante delle Regioni. Sabato 15 aprile, lieve peggioramento diffuso con rovesci o temporali sparsi sulle Isole. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi.

© Riproduzione riservata