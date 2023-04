Meteo Roma e Italia mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile. Vediamo come si muoverà il fronte di nuvole e pioggia che interessa la nostra Penisola

Meteo Roma e Italia, mercoledì 12 e giovedì 13 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa quella di mercoledì 12 aprile sulla Capitale. Schiarite e nuvole a tratti sin dalle prime ore della mattina e per tutto il corso della giornata che però segna temperature decisamente primaverili con massime anche di 20 gradi e minime nella notte di 10. In lieve peggioramento la giornata di giovedì 13 aprile quando una iniziale schiarita mattutina lascerà posto col passare delle ore a possibili piogge nel tardo pomeriggio. Temperature in lieve calo ma comunque molto gradevoli con massime di 19 e minime di 11

Meteo Italia, ancora nuvolosità sullo Stivale

Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso per tutta la giornata di mercoledì 12 aprile con possibili rovesci su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve calo tra 16 e 20 gradi. Giovedì 13 aprile, al nord cielo prevalentemente rovesci e temporali investiranno soprattutto Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con temperature ancora in calo tra 12 e 17 gradi.

Al centro mercoledì 12 cielo generalmente nuvoloso sulla Toscana con qualche possibile rovescio mentre altrove le temperature sono in generale aumento con massime tra 18 e 21 gradi. Giovedì 13 aprile al centro vedremo un cielo generalmente nuvoloso con possibilità di rovesci nelle regioni: Toscana Umbria, Marche e alto Lazio.

Nelle regioni del Sud mercoledì 12 aprile troviamo generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sull’appennino. Temperature gradevoli con massime tra 18e 23 gradi. Giovedì 13 aprile tempo sereno o poco nuvoloso con locali rovesci sulla Sardegna. Temperature in rialzo tra 20 e 25 gradi.

