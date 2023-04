Taiwan e la sua storia complessa: tra indipendenza e dipendenza dalla Cina

Taiwan, ufficialmente conosciuta come Repubblica di Cina (ROC), è un’isola situata nell’oceano Pacifico orientale. La sua storia è complessa e sfaccettata, con una lotta costante tra la sua aspirazione all’indipendenza e la sua dipendenza dalla Cina. Vediamo un’analisi approfondita della storia di Taiwan e della sua difficile relazione con la Cina.

Storia antica e colonizzazione

L’isola di Taiwan ha una lunga storia che risale a migliaia di anni fa, quando era abitata da popoli indigeni. Nel XVII secolo, i colonizzatori olandesi e successivamente i colonizzatori spagnoli stabilirono basi sull’isola. Tuttavia, nel 1683, l’impero cinese Qing annesse Taiwan e la trasformò in una provincia cinese.

Dominio giapponese e ritorno sotto il controllo cinese

Nel 1895, dopo la sconfitta della Cina nella prima guerra sino-giapponese, l’isola di Taiwan fu ceduta al Giappone attraverso il trattato di Shimonoseki. Durante il periodo del dominio giapponese (1895-1945), Taiwan fu soggetta a un’intensa assimilazione culturale e politica da parte del Giappone, ma allo stesso tempo si sviluppò anche economicamente e socialmente.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, il Giappone cedette il controllo di Taiwan agli alleati vincitori, inclusa la Cina. Tuttavia, la situazione politica in Cina era complicata, con la guerra civile tra il Kuomintang (KMT), il partito nazionalista cinese, e il Partito Comunista Cinese (PCC) di Mao Zedong. Nel 1949, il PCC prese il controllo della Cina continentale e fondò la Repubblica Popolare Cinese (RPC), mentre il governo della ROC si ritirò a Taiwan.

La separazione tra Taiwan e la Cina

Dopo il ritiro del governo della ROC a Taiwan, l’isola divenne un’entità politica separata dalla Cina continentale. Nel corso degli anni si è sviluppata in una democrazia multi-partitica con una crescente economia di mercato. Ha stabilito istituzioni politiche e una costituzione propria, ed è diventata una nazione indipendente de facto, anche se non è stata riconosciuta come tale dalla maggior parte della comunità internazionale.

La Cina, d’altra parte, rivendica Taiwan come parte del suo territorio e considera la ROC come una provincia ribelle. La Cina ha cercato in vari modi di isolare diplomaticamente Taiwan e di limitare la sua partecipazione alle organizzazioni internazionali. Ha anche minacciato l’uso della forza per riunificare Taiwan con la Cina continentale, se necessario.

La dipendenza economica dalla Cina

Nonostante la sua aspirazione all’indipendenza politica, Taiwan è diventata sempre più dipendente economicamente dalla Cina.

Taiwan oggi

La Cina continua a rivendicarla come parte del suo territorio e ha adottato una politica di pressione diplomatica e militare nei confronti dell’isola. Ha aumentato le manovre militari nella regione dello Stretto di Taiwan e ha rafforzato la sua posizione internazionale cercando di isolare Taiwan diplomaticamente.

D’altra parte, Taiwan continua a mantenere una posizione di indipendenza de facto, con un governo eletto democraticamente e istituzioni politiche e costituzionali indipendenti. L’isola gode di una forte economia di mercato e di un alto livello di sviluppo economico e sociale. Taiwan cerca anche di migliorare le sue relazioni internazionali, nonostante la pressione della Cina, cercando di ottenere riconoscimento diplomatico e partecipazione alle organizzazioni internazionali.

La dipendenza economica di Taiwan dalla Cina rimane un fattore significativo nella relazione tra i due territori. La Cina è il principale partner commerciale di Taiwan e molte aziende taiwanesi hanno investimenti e operazioni commerciali nella Cina continentale. Tuttavia, l’isola sta cercando di diversificare la sua economia e ridurre la sua dipendenza economica dalla Cina, cercando di ampliare i suoi mercati commerciali in altre regioni del mondo.

La comunità internazionale continua a seguire da vicino la situazione tra Taiwan e la Cina, con preoccupazioni per la stabilità nella regione dell’Asia orientale e per la possibile escalation delle tensioni tra le due parti. Molti paesi mantengono relazioni non ufficiali con Taiwan, ma la maggior parte della comunità internazionale non riconosce formalmente Taiwan come uno Stato indipendente, a causa della pressione diplomatica della Cina. La situazione rimane fluida e soggetta a cambiamenti, e gli sforzi per una soluzione pacifica e negoziata tra Taiwan e la Cina continuano ad essere oggetto di discussione e dibattito a livello internazionale.

