Meteo Roma e Italia mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per mercoledì 26 e giovedì 27 aprile. Vediamo cosa aspettarci nelle prossime ore

Meteo Roma e Italia mercoledì 26 e giovedì 27 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da cieli sereni e sole quella di mercoledì 26 aprile con temperature estremamente piacevoli per tutto il giorno nella Capitale. Nel corso del pomeriggio potremmo arrivare a sfiorare i 22 gradi. Temperature minime di 8 gradi nella notte e nella prima mattinata. Nuvolosità che torna ad affacciarsi nei cieli romani solo nella serata di giovedì 27 aprile con una giornata ancora ampiamente soleggiata e temperature che sfiorano i 21 di massime e i 10 gradi di minima.

Meteo Italia, nubi sull’anniversario della Liberazione

Sulle regioni del Nord mercoledì 26 aprile la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso al mattino e più nuvoloso al pomeriggio, specie sulle Alpi orientali. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, le temperature non subiranno grosse variazioni e saranno comprese tra 17 e 21 gradi. Giovedì 27 aprile cielo più sereno al mattino poi diventerà via via nuvoloso, soprattutto sui settori alpini e al Nordovest. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con valori massimi primaverili. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali

Al Centro la giornata di mercoledì 26 aprile presenta generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno da direzioni variabili, debolmente. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni assestandosi tra 17 e 21 gradi.

Le previsioni della giornata di giovedì 27 aprile, mostrano condizioni di cielo sereno al mattino, poi la nuvolosità aumenterà in Sardegna e localmente anche sui settori appenninici. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, ma in prevalenza meridionali.

Nelle regioni del Sud ma giornata di mercoledì 26 aprile mattinata ampiamente soleggiata su tutti i settori e con cielo poco nuvoloso. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente e il cielo si presenterà in gran parte sereno. Soltanto al primo mattino una maggior nuvolosità potrebbe interessare il basso Tirreno.

Temperature massime in leggero aumento comprese tra 13 e 21 gradi.

Giovedì 27 aprile si prevede un tempo generalmente stabile e asciutto con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Il clima sarà spesso caldo e tipicamente estivo sulla Sicilia sudorientale, altrove primaverile. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili.

© Riproduzione riservata