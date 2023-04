Meteo Roma e Italia lunedì 24 e martedì 25 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per lunedì 24 e martedì 25 aprile. Vediamo cosa aspettarci per l’anniversario della Liberazione

Meteo Roma e Italia lunedì 24 e martedì 25 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da tempo instabile e piogge anche a carattere temporalesco lunedì 24 aprile con pioggia e la possibilità di schiarite solo per alcuni momenti del pomeriggio nella Capitale. Nel corso del pomeriggio e della serata, infatti, il cielo potrebbe rasserenarsi. Temperature minime di 13 e massime di 19gradi. Nuvolosità diffusa anche nella giornata di lunedì martedì 25 aprile con schiarite dal tardo pomeriggio. Temperature massime di 20 e minime di 11 gradi.

Meteo Italia, nubi sull’anniversario della Liberazione

Sulle regioni del Nord lunedì 24 tempo instabile, fin dal mattino ci saranno piogge sul Triveneto e sul ferrarese. Nel pomeriggio in miglioramento tranne il Veneto dove troviamo ancora molte nubi e piovaschi sparsi. Sul resto delle regioni il tempo sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Martedì 25 aprile forte instabilità al Nordest, con precipitazioni a carattere sparso fino a metà mattinata non si esclude la possibilità di grandinate. Nel corso del giorno poi tenderà a migliorare ovunque. In nottata altre piogge in arrivo sul Veneto

Al Centro la giornata di lunedì 24 pressione debole sulle nostre regioni: sin dal mattino l’atmosfera sarà a tratti instabile con precipitazioni alternate a schiarite su gran parte delle regioni. Meglio su Abruzzo e Molise, poi, nel pomeriggio potrebbero scoppiare isolati temporali sugli Appennini e qualche pioggia andrà a interessare anche Abruzzo e Molise. Bella giornata di sole e caldo estivo in Sardegna.

Le previsioni della giornata di martedì 25 aprile, mostrano bel tempo con cielo generalmente poco nuvoloso, nel pomeriggio invece peggiorerà sulla Toscana interna e sulle Marche con rovesci anche temporaleschi.

Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto. Ancora sole in Sardegna. Temperature stabili comprese tra 17 e 21 gradi.

Nelle regioni del Sud ma giornata di lunedì 24 mattinata ampiamente soleggiata su tutti i settori e con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio si prevedono alcune precipitazioni sulla Puglia e in Campania, in genere di debole intensità e alternate a schiarite. Altrove avremo un cielo localmente nuvoloso. Martedì 25 aprile si prevede un tempo generalmente stabile e asciutto con il cielo più nuvoloso o a tratti anche coperto soltanto tra il Cilento, il Pollino e il cosentino tirrenico, anche con qualche precipitazione possibile nelle ore pomeridiane. Sul resto delle regioni avremo un tempo per lo più soleggiato.

