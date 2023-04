25 Aprile a Roma, tutti gli eventi capitolini per la Liberazione

Il 25 aprile 2023 sarà il 78esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il 25 aprile 1945: anche a Roma – città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, eventi e cortei.

Martedì sono in programma molti appuntamenti, a partire dalle celebrazioni all’Altare della Patria in piazza Venezia, dove alle 9, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro.

25 Aprile a Roma, il corteo dell’ANPI

Dalle 8 alle 13, una manifestazione si svolgerà da piazza delle Camelie a via Locorotondo. Le linee C5 e 542 effettueranno la fermata di capolinea a Parco di Centocelle, dopo una deviazione dal normale percorso. Possibili brevi stop, al passaggio del corteo, per le linee 5, 14, 19, 106, 313, 450, 542 e 556. Il corteo percorrerà piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti, via Parlatore, via Delpino, via Chiovenda, via delle Orchidee, via dei Gelsi, viale Togliatti e via Molfetta. Saranno possibili rallentamenti o momentanei stop anche alle linee di Roma tpl 548, 552, 213 e 543.

Ostiene, “Il Coraggio di ricordare”

Dalle 9 alle 14, il corteo dell’Anpi da largo Benedetto Bompiani raggiungerà piazzale Ostiense, sfilando lungo via delle Sette Chiese, via di Santa Petronilla, via Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Rufino, via Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Bonomelli, viale Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense. Previste deviazioni o rallentamenti per le linee 3nav, 23, 30, 75, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792.

Sempre nel quartiere Ostiense, dalle 18 è in programma l’evento “Il Coraggio di Ricordare”, tra Porta San Paolo-Piramide Cestia-piazzale Ostiense. Dalle 18 e fino al termine del servizio, saranno deviate le linee bus 23, 30, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719, 775.

Dalle 18 sarà chiusa al traffico via Raffele Persichetti e alle 20.30 piazzale Ostiense (lato via Campo Boario).

Festa della Liberazione anche in piazza della Colonnetta, con la deviazione da inizio servizio a fine esigenze la linea 032 in direzione di via dell’Isola Farnese.

Dalle 15,30 alle 18, corteo con partenza e arrivo in piazza Santa Maria Consolatrice. Possibili deviazioni o brevi stop per la linea 545. Il corteo percorrerà via Ricotti, piazza De Cristoforis, via Baldissera, via Pianell, via Cugia.

Il referendum contro la guerra in Ucraina

Al Teatro Flavio in Via Giovanni Mario Crescimbeni 19 si svolgerà la raccolta firme per il referendum Ripudia la guerra, in un incontro con giornalisti ed esperti di politica internazionale.

In occasione del 25 aprile, torna poi a Roma il Gran Premio della Liberazione riservato agli under 23. Come sempre, la zona di partenza e arrivo resta a viale delle Terme di Caracalla e si svolgerà nell’arco delle giornate del 24 e 25 aprile tra le 9 e le 18. Il percorso interesserà viale delle terme di Caracalla, via Antoniniana, via Baccelli, largo e viale delle terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, nuovamente via Antoniniana e viale Baccelli, largo vittime del terrorismo e viale delle Terme di Caracalla. Dalle 7,30 alle 19,00, nei due giorni, le linee 160, 671, 714, 715 e 792 saranno interessate da provvedimenti di deviazione dei percorsi. Le strade di svolgimento della gara, saranno chiuse al traffico.

