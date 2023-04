Meteo Roma e Italia sabato 22 e domenica 23 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per sabato 22 e domenica 23 aprile. Vediamo come sarà il prossimo fine settimana

Meteo Roma e Italia, sabato 22 e domenica 23 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da tempo stabile e sereno sabato 22 aprile con poche nuvole e per la maggior parte del tempo sole sulla Capitale. Nel corso del pomeriggio potrebbe verificarsi un passeggero episodio di nuvolosità ma non di prevede la possibilità di precipitazioni. Lieve e nuvolosità nella giornata di domenica 23 aprile ma frequenti schiarite. Temperature massime di 21 e minime di 11 per entrambe le giornate.

Meteo Italia, finalmente un bel sole sulla Penisola

Sulle regioni del Nord sabato 22 aprile troveremo tempo generalmente stabile con residue nubi al mattino sulle aree occidentali ma che tenderà a portare ampie schiarite; poco nuvoloso in generale sulle regioni del Nord salvo annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 22. In lieve peggioramento il tempo di domenica 23 aprile con nubi in aumento dal pomeriggio e possibilità di rovesci su Alpi, Prealpi e Pianura Padana. Bene le temperature comprese tra 19 e 23 di massima.

Al Centro la giornata di sabato 22 aprile si presenta caratterizzata principalmente da cielo poco nuvoloso salvo alcuni annuvolamenti al mattino sui rilievi appenninici, sebbene non sono previste precipitazioni. Temperature massime tra 19 e 24 gradi. Domenica 23 aprile cielo parzialmente nuvoloso con un annuvolamento più consistente nel pomeriggio soprattutto nelle zone appenniniche dove non si escludono piogge. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23.

Nelle regioni del Sud la giornata di sabato 22 aprile si presenta con cielo in gran parte soleggiato, sebbene non si escluda qualche annuvolamento anche compatto nelle ore pomeridiane sugli Appennini. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22. Domenica 23 aprile, troviamo sulle regioni del Sud Italia cielo parzialmente nuvoloso a causa di un fronte di nuvolosità in transito e che porta qualche addensamento in più sulle dorsali dell’Appennino e in Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 18 e 23.

