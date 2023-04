25 Aprile, traffico da bollino rosso dal 22 aprile fino alla Liberazione

Martedì 25 aprile sarà giornata di traffico intenso per il lungo ponte per l’anniversario della Liberazione dell’Italia, moltissimi gli italiani che hanno deciso di concedersi un lungo weekend di vacanza.

La polizia di Stato ha già messo in campo una serie di iniziative per poter monitorare al meglio il flusso sulle principali strade italiane e fornito una serie di consigli per mettersi alla guida in sicurezza.

25 Aprile, le info sul traffico per il ponte della Liberazione

Le giornate da bollino rosso per traffico sulle strade italiane, in considerazione del fatto che le partenze si concentreranno già nella giornata di venerdì 21 aprile, con previsioni di traffico da bollino rosso nel corso del pomeriggio e nella mattina di sabato 22 aprile.

Per i rientri, la polizia di stato prevede il bollino rosso nel corso del pomeriggio stesso del 25 aprile, giornata nella quale non potranno circolare i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo, nella fascia oraria tra le 9:00 e le 22:00.

Info traffico: ecco dove cercare tutte le strade

A monitorare costantemente le condizioni del traffico per il lungo ponte della Liberazione ci pensa Viabilità Italia. I bollettini costantemente aggiornati saranno consultabili sul sito della Polizia di Stato con la possibilità di controllare oltre ai bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i mezzi pesanti, anche l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali Strade statali. I cantieri che sarà possibile rimuovere saranno tolti dagli stessi concessionari.

Non solo, potremo avere notizie sempre aggiornate sul traffico tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

25 Aprile, italiani nel traffico per il ponte della Liberazione: prudenza

La Polizia ha diffuso anche diversi inviti alla prudenza con delle linee guida che sarebbe opportuno seguire prima di mettersi in viaggio e quando si è in strada; vediamone alcune:

La prima e naturalmente più importante raccomandazione quella di adottare comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

Cessato l’obbligo di pneumatici invernali, per non incorrere in sanzioni è consigliato agli automobilisti di provvedere alla loro sostituzione. Prima della partenza è sempre bene procedere a pochi, semplici controlli come la verifica dell’efficienza del veicolo, il giusto posizionamento dei bagagli o il corretto posizionamento degli animali nel veicolo. Mai mettersi alla guida dopo aver consumato alcol, meglio evitare anche in caso di pasti molto abbondanti per evitare il “colpo di sonno”.

Durante la guida non togliere mai la cintura di sicurezza, posizionare i bambini negli appositi seggiolini, mai distrarsi alla guida e moderare la velocità.

