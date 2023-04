Meteo Roma e Italia giovedì 20 e venerdì 21 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per giovedì 20 e venerdì 21 aprile. Vediamo cosa ci attende nei giorni appena prima del weekend

Meteo Roma e Italia, giovedì 20 e venerdì 21 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da tempo stabile e sereno giovedì 20 aprile con poche nuvole e per la maggior parte del tempo sole sulla Capitale. Nel corso della mattinata potrebbe verificarsi un passeggero episodio di nuvolosità ma già nel primo pomeriggio si prevede il ritorno del bel tempo. Lieve nuvolosità nella mattinata di venerdì 21 aprile ma col passare delle ore il cielo tornerà sereno. Temperature massime di 20 e minime di 10 per entrambe le giornate.

Meteo Italia, pioggia e sole sulla Penisola

Sulle regioni del Nord giovedì 20 aprile tempo generalmente instabile, in particolare su Triveneto e Lombardia con rovesci e temporali sparsi, peggioramento e piogge anche al Nordovest entro il pomeriggio, pochi momenti di sole sull’arco Alpino e neve sopra i 1.500 metri. Temperature in diminuzione con massime tra 14 e 19.

Venerdì 21 aprile sin dal mattino troviamo la presenza di molte nubi su Alpi, Liguria, alta Val Padana ed Emilia-Romagna con piogge, temporali e neve oltre i 1300 metri; parziali schiarite in serata. Temperature in lieve rialzo con massime tra 15 e 18.

Al Centro la giornata di giovedì 20 aprile so presenta caratterizzata principalmente da nubi irregolari al mattino che porteranno poi nel pomeriggio a cielo instabile con rovesci e temporali sparsi, specie su aree appenniniche e collinari. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21. Meglio la giornata di venerdì 21 aprile che si presenta poche nubi al mattino, poi modesta instabilità pomeridiana soprattutto per le zone in Appennino dove potrebbe affacciarsi qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 16 e 22.

Nelle regioni del Sud ma giornata di giovedì 20 aprile si presenta con nubi irregolari soprattutto al mattino, poi nel pomeriggio instabilità con temporali stazioneranno sulle zone dell’Appennino, Molise e Puglia. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Tempo che va migliorando per la giornata di venerdì 21 aprile che si apre con cielo generalmente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in zona degli Appennini associati a sporadici e locali acquazzoni sui rilievi di Molise e Campania. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22.

© Riproduzione riservata