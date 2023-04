Sanità, Sistema Tor Vergata: a volte ritornano

Il 15 settembre 2021 scrivemmo riguardo al PTV un articolo che poneva un interrogativo: Cosa succederà nel prossimo futuro? Il sistema Tor Vergata è sparito o ha solo cambiato pelle e volti?

La chiamata per Chiara Fama del PTV

Eravamo rimasti che la Cardiologia di Tor Vergata era condotta dal Prof. Eugenio Martuscelli in qualità di facente funzione e che l’UOC di Cardiologia stava per essere assegnata. In attesa di conclusione dell’iter, interno era comunque avviata la chiamata di un professore di Prima fascia mediante una particolare procedura di Chiamata diretta, detta per Chiara Fama, ed era stato identificato come destinatario della chiamata il prof. Andrea Natale.

La procedura si era arenata a seguito di pressioni esterne e interne indirizzate al Rettore e al Consiglio di amministrazione dell’Università di Tor Vergata.

L’Unità operativa venne assegnata al Prof. Eugenio Martuscelli che nel mese di ottobre 2022 è andato in quiescenza ed è stato sostituito nel ruolo come direttore temporaneo dal Prof. Gaetano Chiricolo.

Successivamente la Direzione ha assegnato il ruolo di f.f. al Prof. Chiricolo.

Il Prof. Gaetano Chiricolo all’UOC di Cardiologia

La nomina del professor Chiricolo ha avuto uno strascico giudiziario che si è concluso a favore del Prof. Chiricolo e del PTV (Policlinico Tor Vergata) con il rigetto delle richieste del Prof. Francesco Barillà.

All’interno del PTV esistono di numerose Unità operative dirette da tempo da facenti funzioni delle quali altre 3 assegnate nello stesso giorno in cui è stata assegnata la cardiologia.

In data 16 febbraio 2023 veniva pubblicata sul sito aziendale una manifestazione d’interesse con scadenza 8 marzo 2023 per assegnare l’UOC cardiologia.

L’art. 6 del bando specifica che: Il direttore generale procederà ad una complessiva valutazione dell’aderenza del curriculum prodotto rispetto al profilo soggettivo richiesto e descritto all’art. 3 tenendo conto altresì, degli esiti delle valutazioni formulate dai collegi tecnici riferite agli incarichi precedentemente ricoperti. Per tale valutazione il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore sanitario e dal Direttore del D.A.I, cui afferisce la struttura complessa, che esprime il parere ai sensi dell’art. 5 del D.Legs n. 517/99.

Curiosamente le due figure che dovranno coadiuvare il D.G. sono entrambi direttori facente funzione.

Chiamata diretta per un luminare della cardiologia

In data 28 marzo 2023 il Consiglio di amministrazione dell’Università di Tor Vergata ha portato a termine la Chiamata del Prof. Andrea Natale per chiara fama.

Gli atti sono stati trasmessi al MUR per la conclusione dell’iter. A questo punto appare singolare lasciare aperta la manifestazione di interesse per l’assegnazione definitiva dell’UOC Cardiologia.

Ma ci giungono notizie che il Direttore generale non ha intenzione di sospendere il bando.

Crediamo che l’assegnazione dell’UOC toglierebbe interesse al Prof. Natale di rientrare in Italia e vanificherebbe l’indirizzo dato dall’Università producendo alla stessa un danno evidente di immagine. Riproponiamo lo stesso interrogativo di partenza.

Cosa succederà a Tor Vergata nel prossimo futuro? Il sistema Tor Vergata è sparito o ha cambiato solo pelle e volti? Vigileremo sugli eventi e daremo presto novità.

