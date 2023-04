Meteo Roma e Italia martedì 18 e mercoledì 19 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Vediamo come si sposta il fronte di maltempo

Meteo Roma e Italia, martedì 18 e mercoledì 19 aprile: la Capitale

Giornata caratterizzata da tempo instabile anche martedì 18 aprile con molti temporali sulla Capitale. Nel corso della mattinata potrebbe verificarsi un passeggero episodio di schiarite ma già nel primo pomeriggio si prevede il ritorno della pioggia. In lieve miglioramento la mattinata di mercoledì 19 aprile quando una iniziale nuvolosità alternata a schiarite si affaccerà su Roma lasciando però posto col passare delle ore a brutto tempo e temporali nel primo pomeriggio fino alla serata quando torneranno le nuvole. Temperature massime di 18 e minime di 10 per entrambe le giornate.

Meteo Italia, il sole ancora non si fa vedere

Sulle regioni del Nord martedì 18 aprile dal mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge solo al Nord-Ovest e neve a quote medie sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e neve sulle Alpi solo a quote alte. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni al Nord-Ovest. Mercoledì 19 aprile sin dal mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Alpi, regioni di Nord-Ovest e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con locali piogge solo sulla Romagna.

Al Centro al mattino molte nuvole con deboli piogge sparse su tutti i settori e neve oltre i 1500-1600 metri sull’Appennino. Al pomeriggio di martedì 18 aprile ancora molte nuvole con deboli fenomeni sparsi specie su Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni in Appennino, variabilità asciutta altrove. La pioggia allenterà al morsa mercoledì 19 aprile ma solo in alcune zone: si prevedono infatti molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Alpi, regioni di Nord-Ovest e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con locali piogge solo sulla Romagna.

Nelle regioni del Sud al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sulla Sicilia. Nella serata di martedì 18 aprile si rinnovano condizioni di tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Ancora maltempo al sud nella giornata di mercoledì 19 aprile, con una mattinata di tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna.

© Riproduzione riservata