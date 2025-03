Ma quale pinsa romana, in questi giorni si celebra il RE DI ROMA | Tre le date da non perdere, attesi migliaia di turisti

Mettiti in fila e vieni a celebrare il vero di Roma. Non te ne pentirai, vieni a leccarti i baffi

Roma è da sempre un crocevia di culture, arte e storia. Ogni anno, la capitale italiana ospita una miriade di eventi che spaziano dalla musica al teatro, dalle arti visive alle manifestazioni enogastronomiche, attirando milioni di visitatori da tutto il mondo.

Questa vivace scena culturale non solo arricchisce la vita dei residenti, ma contribuisce significativamente all’economia locale, incrementando il flusso turistico e consolidando la reputazione di Roma come epicentro di eventi di rilevanza internazionale.

Il calendario romano è costellato di appuntamenti imperdibili. Tra questi, il Natale di Roma, celebrato il 21 aprile, rievoca la leggendaria fondazione della città con rievocazioni storiche e spettacoli che animano le strade e le piazze.

La Maratona di Roma, che si svolge generalmente a marzo, richiama atleti e appassionati da ogni angolo del globo, offrendo un percorso che si snoda tra i monumenti più iconici della città. Durante il periodo natalizio, il Christmas World trasforma luoghi come Villa Borghese in scenari festosi con installazioni artistiche e spettacoli per grandi e piccini.

La centralità della cucina romana

La musica trova ampio spazio nella programmazione annuale, con concerti che spaziano dalla musica classica al rock, ospitati in location suggestive come il Parco della Musica o lo Stadio Olimpico. Parallelamente, le mostre d’arte e le esposizioni temporanee arricchiscono l’offerta culturale, con musei e gallerie che propongono opere di artisti sia emergenti che affermati.

Un aspetto peculiare della scena romana è l’attenzione dedicata alla tradizione culinaria locale. La cucina romana, con le sue radici profonde e le ricette tramandate di generazione in generazione, è protagonista di numerose fiere e sagre che si svolgono durante l’anno.

Questi eventi celebrano piatti tipici come la pasta alla carbonara, l’abbacchio alla scottadito e, naturalmente, il supplì. Queste manifestazioni non solo offrono l’opportunità di degustare specialità locali, ma rappresentano anche momenti di aggregazione e riscoperta delle tradizioni.

Un weekend da non perdere

A tal proposito, si è tenuto il Supplì Festival & Fritti Romani, come riportato da romatoday.it, un evento dedicato al celebre street food romano. La manifestazione si è svolta presso Eataly Roma Ostiense dal 21 febbraio al 2 marzo 2025, offrendo ai visitatori un viaggio nel gusto attraverso diverse interpretazioni del supplì e altri fritti tipici della tradizione capitolina. L’ingresso è gratuito, permettendo a tutti di partecipare e scoprire le delizie proposte dai migliori artigiani del sapore.

Durante il primo weekend del festival, l’affluenza è stata notevole, con appassionati e curiosi che hanno affollato gli stand per assaporare le varie specialità. Dalle ricette tradizionali ai supplì più innovativi, l’evento ha celebrato il re dello street food romano in tutte le sue sfaccettature.